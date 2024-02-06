Украина хочет получить от Канады 83 тысячи списанных ракет: Буданов объяснил, как это возможно

Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов просит Канаду передать десятки тысяч ракет CRV7. В настоящее время они ожидают уничтожения на военной базе в Саскачеване.

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Об этом Буданов заявил в эксклюзивном интервью Global News. По словам руководителя ГУР МО, это помогло бы Украине отбиваться от российских войск и сэкономило бы канадским налогоплательщикам расходы по их уничтожению.

"Мы надеемся, что это будет выигрышная для всех ситуация", – подчеркнул он.

Более 83 тысяч наземных ударных ракет CRV7 хранятся на складе боеприпасов канадских вооруженных сил в Дандурне. В то время как Канаде они больше не нужны, и она выбрала частного подрядчика для их уничтожения, они срочно необходимы Украине из-за дефицита боеприпасов.

Генерал-лейтенант Буданов уточнил, что CRV7 будет использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии.

По его словам, Украина обсуждала этот вопрос с Канадой, но все еще ожидает решения.

Канадские официальные лица заявили, что рассматривают запрос, но предупредили, что CRV7 хранятся уже десятилетиями, и потому могут быть нестабильными и опасными для использования и транспортировки.

Спикер министра обороны Билла Блэра сказал, что правительство "проводит испытания, чтобы убедиться, что это оборудование безопасно для транспортировки в Украину".

По мнению экспертов, поскольку CRV7 используют твердое топливо, они могут быть безопасными при условии, что они хранились должным образом и не подвергались воздействию влаги или загрязнения.

Буданов утверждает, что из-за тяжелого положения на фронте украинцы готовы взять на себя риски. По его словам, они привыкли работать со старыми боеприпасами, такими как CRV7.

"Мы не волнуемся", – сказал генерал.

В ВСУ считают, что около 8000 канадских ракет находятся в первозданном состоянии, а некоторые все еще оборудованы боеголовками.

Канадский военный представитель признал, что большинство из 83 303 ракет ожидают утилизацию подрядчиком и передача их Украине будет означать расторжение контракта с компанией, которая строит специальный объект для этой работы.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дебатов в Палате общин по поводу законопроекта об обновлении соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной лидер оппозиции Пьер Пуальевр заявил, что эти ракеты необходимы ВСУ. По словам политика, Украина попросила Канаду пожертвовать CRV7 вместо их уничтожения.

Ранее сообщалось, что Украина страдает нехваткой боеприпасов, что мешает ей вести эффективную контрбатарейную борьбу. Это играет на руку российским оккупационным войскам, которые снова начали устанавливать стационарные огневые позиции на длительное время, не опасаясь их уничтожения.

Напомним, бывший помощник госсекретаря США из Европы, научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид заявил, что США должны последовать примеру Европейского Союза и как можно быстрее выделить Украине новую помощь в ее борьбе с Россией. Соглашение ЕС о предоставлении Киеву 50 млрд евро должно стимулировать Конгресс принять такое же решение.

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