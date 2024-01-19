'Можно провести исторические параллели': полковник указал на нюанс с боями на левобережье Херсона

В результате морозов, река Днепр замерзла на нескольких участках. Это усложняет не только движение украинских сил обороны через реку на Херсонщине, но и ограничивает возможности оккупантов на островах.

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Однако при полном замерзании Днепра для пехоты может возникнуть возможность перехода с правого берега на левый, что позволит осуществить некоторые операции против врага. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

Эксперт выразил мнение, что можно провести исторические параллели между современной обстановкой на фронте и событиями во время Второй мировой войны, когда произошло освобождение Киева. В то время, напротив, Днепр не был замерзшим.

"6 ноября 1943 года Киев был освобожден. Тогда, наоборот, Днепр был не замерзший. Ватутин положил там почти миллион советских воинов. Во время форсирования Днепра погибли многие наши солдаты. Все военные историки говорят: да подождал бы ты хотя бы месяц, чтобы Днепр замерз, чтобы пехота могла перейти реку по льду.

Следовательно, здесь непростая ситуация. С одной стороны, если Днепр замерзнет, по нему может идти пехота. С другой стороны, пока река не замерзла, солдаты должны переплывать по ней, а это зимой крайне тяжело", – заявил Недзельский.

Он отметил, что для ВСУ было бы лучше, чтобы Днепр замерз, тогда пехота сможет передвигаться по льду. В таком случае наши военные подразделения могут легко переходить с правого берега на левый и выполнять стратегические задачи против оккупантов. Если лед сможет выдержать тяжелую технику, то это будет эффективным методом достижения наших целей.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас на фронте сложилась патовая ситуация. Российская оккупационная армия не может наступать, поскольку ее группировка не имеет достаточного численного превосходства над Силами обороны Украины. Численность вражеского войска должна превосходить украинское в 3-5 раз. В то же время и в украинской армии ситуация довольно сложная. Наступление ВСУ также невозможно. Прежде всего потому, что Украина до сих пор не получила истребители F-16 и не доминирует в небе.

Ранее адмирал Роб Бавер сообщил, что с военной точки зрения действия оккупационных войск России в Украине практически неэффективны. В то же время украинская армия добивается на фронте успеха – бойцы освободили около 50% оккупированной территории, а также наносят глубокие удары и разрушают ключевые российские способности в ведении войны.

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