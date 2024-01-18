Украина добивается значительных результатов на поле боя, – руководитель Военного комитета НАТО

С военной точки зрения действия оккупационных войск России в Украине являются практически неэффективными. В то же время украинская армия достигает на фронте успеха – бойцы освободили около 50% оккупированной территории, а также наносят глубокие удары и разрушают ключевые российские способности в ведении войны.

Видео дня

Об этом в четверг, 18 января, сказал руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бавер на пресс-конференции после двухдневного заседания комитета, передает Укринформ. Еще одним большим достижением ВСУ он назвал действия в Черном море, когда удалось потеснить Черноморский флот РФ и снова открыть морские зерновые коридоры.

В то же время российские массированные ракетные удары хоть и являются разрушительными, однако с военной точки зрения они малоэффективны.

"Украина победила как суверенная независимая страна в Европе. Украинцы ближе к евроатлантической семье, чем когда-либо. И они наносят тяжелые потери России", – заявил адмирал.

Бавер добавил, что российская армия ведет войну против Украины уже 694-й день, хотя мечтала захватить страну "за три дня". За это время Россия потеряла более 300 тысяч своих оккупантов, тысячи танков и бронемашин, сотни военных самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что война, начатая Россией в Украине, вряд ли закончится и в 2025 году. По его мнению, сейчас ни у одной из сторон нет военной способности одержать победу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!