Можно трактовать двояко: эксперт объяснил, что стоит за заявлениями европейцев о вероятном нападении России на НАТО

Россия вряд ли совершит прямое нападение на НАТО, как сделала это в 2022 году, развязав полномасштабное вторжение в Украину. Тем не менее, РФ уже атакует страны Североатлантического альянса гибридным путем: саботажами, подрывной деятельностью, провокациями и т.д..

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Своим мнением на этот счет поделился в интервью OBOZ.UA военный эксперт Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и координатор международных проектов Центра Разумкова. Его попросили прокомментировать высказывание главы Службы внешней разведки Германии Бруно Каля, согласно которому РФ будет в состоянии начать атаку на НАТО не позднее 2030 года.

"Что касается реальных угроз для НАТО со стороны России, то Россия уже атакует страны НАТО. Скорее всего, в 2030 году до этого не будет той атаки на НАТО, которая воспринимается как военное нападение. Потому что все те атаки, которые ведутся сейчас и будут в будущем, очевидно, будут нарастать, пока у России есть силы и желание вести агрессивную политику, будут ниже порога войны..." – считает эксперт.

По его словам, Москве не нужен открытый конфликт с Альянсом, ведь в такой конвенционной войне "шансы России не быть разбитой в течение нескольких недель равны нулю".

"Следовательно, не стоит ожидать, что Россия линейно двинет танки – так, как она поступила в феврале 2022 года с Украиной", – объяснил Мельник.

Он указал на то, что заявление руководителя немецкой разведки можно трактовать несколькими способами, оно амбивалентно и в итоге "несет в себе массу опасностей".

Очевидно, что у РФ есть агрессивные планы по отношению к Западу. "То, что именно таким есть временной промежуток, когда российские вооруженные силы будут в надлежащем состоянии, чтобы оценивать такое нападение как "целесообразное"? Не знаю", – сказал военный эксперт.

Мельник указал, что после таких слов Каля часть граждан ЕС может подумать, что переживать не стоит, ведь до момента потенциального нападения еще довольно много времени.

Но политики должны принимать соответствующие решения. "Хорошо было бы, если бы в этом планировании на случай подобного сценария они пришли к выводу, что лучший способ избежать нападения России на страны НАТО – это уничтожить не только российский наступательный потенциал, но и любые российские мечты о "можем повторить" – путем нанесения убедительного поражения на территории Украины, прежде всего способствуя Силам обороны Украины, отбить у России желание прибегать к подобным актам агрессии на десятилетия вперед", – поделился мнением Мельник.

Он признался, что мог бы аплодировать Калю, если бы тот более четко объяснил, что хотел сказать и на что намекает политикам.

"Но есть вероятность и другой трактовки. Если через шесть лет Россия однозначно будет нападать на НАТО, тогда нам – европейцам, немцам – нужно срочно побеспокоиться о наращивании собственных вооруженных сил, запасов и т.д. А далее через запятую идет то, что теперь мы уменьшаем поставки в Украину, потому что нам нужно поставлять вооружение на свои склады. И я боюсь, что такой ход мыслей не является невероятным", – указал эксперт на другую сторону такого прогноза.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз диктатора Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО является мощным союзом, готовым дать отпор любым угрозам.

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