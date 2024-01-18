Мужчин с какими болезнями теперь могут мобилизовать, а кого признают непригодным: разъяснение

Военнообязанные в Украине могут быть признаны непригодными к военной службе при наличии определенного перечня болезней. Речь идет прежде всего о туберкулезе, ВИЧ, гепатитах, расстройствах психики и ряде других.

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Пригодность человека к военной службе может определить только военно-врачебная комиссия. Эта норма и в целом работа ВЛК регулируется Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

В августе 2023 г. Приказ Министерства обороны Украины № 490 снял ограничение пригодности военнослужащих с такими расстройствами.

– 2-в – клинически излеченный туберкулез;

– 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

– 5-в – бессимптомное носительство ВИЧ;

– 12-в – незначительные нарушения функций и редкие обострения анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с вовлечением медленно прогрессирующего или не прогрессирующего иммунного механизма.

– 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

– 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

– 17-в – невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

– 21-в – болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями медленно прогрессирующих функций;

– 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Список болезней, которые могут отсрочить призыв до определенного времени:

– кишечные инфекционные болезни;

– бактериальные зоонозы;

– вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы;

– вирусные геморрагические лихорадки;

– вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек;

– гельминтозы;

– педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней;

– туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Болезни, делающие военнообязанного непригодным к службе:

– Активный туберкулез с прогрессирующим распадом легочной ткани.

– тяжелые формы вирусных гепатитов.

– ВИЧ, сопровождающийся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

– Новообразования, однако не все типы онкологических заболеваний подлежат полной негодности.

– Болезни крови и кроветворных органов.

– нарушение эндокринной системы, питание и нарушение обмена веществ, их последствия.

– Расстройства психики и поведения.

– Болезни нервной системы.

– Болезни глаза и придаточного аппарата.

– Болезни уха.

– Болезни системы кровообращения.

– Болезни органов дыхания.

– Болезни органов пищеварения.

– Болезни кожи и подкожной клетчатки.

– Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

– Болезни мочеполовой системы.

– Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.

– Тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.д. со значительным нарушением функций. Отравление и другие последствия действия внешних причин.

Однако следует учесть, что для того, чтобы человека исключили из списков, болезнь должна быть действительно серьезной. Например, если речь идет об онкологии, то не все виды заболевания могут служить основанием для признания военнообязанного непригодным. Опять же окончательное решение принимает ВЛК.

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