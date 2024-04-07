Мужчин уже взяли 'на карандаш': Гуменюк рассказала, как оккупанты проводят мобилизацию на захваченных территориях

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины продолжают сбор данных о мужчинах призывного возраста и формируют мобилизационные ресурсы. Именно среди украинцев в оккупации захватчики могут намереваться набрать часть из запланированных 300 тысяч новобранцев, которые в конечном итоге окажутся на передовой.

В частности, помогла оккупантам в этом "предвыборная" кампания и сам спектакль под названием "выборы президента РФ" на оккупированных территориях Украины: мужчины, принявшие участие в этом фарсе, уже взяты "на карандаш". Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, оккупанты на ВОТ продолжают формировать "мобилизационные ресурсы" из местного населения.

"Они продолжают системную работу по сбору данных, формируют сейчас мобилизационные ресурсы. То есть та провозглашенная мобилизация на 300 тысяч человек – она может коснуться вполне и временно оккупированных территорий и их населения. Поэтому люди, которые уже подались в списки избирателей во время этой кампании перед фарсом, который они назвали выборами, они уже "на карандаше", как говорится. Их данные учитываются как дополнительный ресурс", – отметила Гуменюк.

Спикер обороны юга добавила, что для местного населения захватчики уже отработали схему: путь на передовую для них начинается с "отрядов терробороны".

"Они их (украинцев на ВОТ. – Ред.) собирают в так называемые отряды территориальной обороны, формируют сейчас и оборонные сооружения. Сначала люди формируются в отрядах на местах, а затем перевозятся на так называемые полигоны, где формируется уже боевое подразделение и передается уже ближе к линии боевого столкновения", – сказала Гуменюк.

В частности, в Луганской области фиксируются случаи, когда мужчин отлавливают прямо на улицах.

"В Северодонецке у мужчин проверяют документы на улицах. Недолго держат пожилых и тех, у кого есть отсрочка. Остальных – отправляют в военкомат. Также продолжаются поадресные рейды", – рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Впрочем, захватчики на ВОТ заняты не только поиском потенциального "пушечного мяса". Не прекращают они и разграбление захваченных украинских территорий.

"Также оккупанты на ВОТ сейчас заняты инвентаризацией имущества – там, где люди выехали, не желая участвовать в выборах – и пытаются его "экспроприировать", – отметила Гуменюк.

Третье важное для захватчиков направление деятельности – милитаризация украинских детей и молодежи.

"Еще один акцент — это молодежь. Молодежь и дети, которые милитаризируются путем внедрения воспитательной и внешкольной работы, включая их в разные секции, какие-то кружки по интересам. Но все это имеет милитарный наклон", – отметила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Напомним, ранее, как сообщал OBOZ.UA, Гуменюк рассказала о ситуации в районе Работино и вблизи Крынок. На Запорожье захватчики снизили активность пехотных штурмов, пытаясь компенсировать это увеличением активности авиации и большим количеством КАБ и неуправляемых ракет, летящих на позиции украинских воинов. А в районе украинского плацдарма на левобережье Херсонщины оккупанты попытались изменить тактику.