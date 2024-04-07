Враг давит КАБами и ракетами: Гуменюк рассказала о ситуации в районе Работино

На Запорожье в районе Работино не утихают бои. Российские войска по-прежнему атакуют позиции украинских воинов возле этого населенного пункта.

Но снижение количества пехотных штурмов оккупанты компенсируют авиаударами: по позициям Сил обороны они бьют КАБами и ракетами. О ситуации рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Россияне не прекращают атак, но на суше они несколько снизили свое давление, сейчас переключились преимущественно на авиацию. Пытаются давить управляемыми авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, наносить удары так, чтобы наши подразделения не могли нормально закрепиться и рассматривать свои перспективы", – подчеркнула. она.

Несмотря на все сложности, украинские воины продолжают держать оборону, отражая вражеские штурмы. В то же время Силы обороны ищут пути для снижения активности вражеской авиации.

"Мы продолжаем свою работу. Штурмы, хотя их было всего два, отбиты. Мы готовы к проведению дальнейшей боевой работы. Работаем над тем, чтобы авиация врага была не столь активной", – добавила Гуменюк.

Напомним, утром 7 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на линии боевого столкновения. В сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений, а Силы обороны поразили пункт управления БПЛА и станцию РЭБ врага.

Также в Генштабе обновили данные по потерям врага за время полномасштабного вторжения России. Так, только накануне защитники отминусовали 820 оккупантов и по 54 артсистемы и ББМ.