За сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений, поражен пункт управления БПЛА и станция РЭБ врага – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступление сразу на нескольких участках фронта с целью прорвать оборону украинских войска. В течение суток 6 апреля произошло 57 боевых столкновений.

Наиболее активные боевые действия были на Новопавловском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 7 апреля.

В течение суток путинские войска нанесли 10 ракетных и 88 авиационных ударов, совершили 71 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью враг в очередной раз атаковал Украину, задействовав для этого 17 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Родионовка Сумской области; Казачья Лопань, Харьков, Липцы, Кутузовка, Огурцово, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Славянск, Верхнекаменское, Григоровка, Бердичи, Калиновое, Архангельское, Новоселовка Первая, Селидово, Новопокровское, Семеновка, Очеретино, Яснобродовка, Нетайлово, Скучное, Красногоровка, Угледар, Великая Новоселка, Времовка, Макаровка, Урожайное; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Богдановка, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Заа прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, пункту управления БпЛА, артиллерийской системе и станции РЭБ противника.

Напомним, задержки помощи США в сфере безопасности сегодня все больше влияют на возможности Украины защищать свое воздушное пространство и позиции на фронте. Силам обороны необходимы системы ПВО для эффективного отражения российской ударной кампании, а также техника и снаряды для реагирования на рост темпов вражеских наступлений, особенно на востоке.

Ранее сообщалось, что защитники Украины за сутки 6 апреля уничтожили 283 единицы военной техники и вооружения российской армии. Также отминусовали в боях по меньшей мере 820 захватчиков.

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