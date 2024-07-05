Мужчина спрыгнул с поезда, чтобы незаконно попасть из Украины в Польшу, и покалечился: его спасли пограничники. Фото

Мужчина, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, спрыгнул с поезда и получил серьезные повреждения. В результате падения он сломал ногу и получил травму головы.

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В таком состоянии пограничники нашли его у железнодорожного пути примерно в 2 километрах от границы с Польшей. Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы.

После оказания медицинской помощи мужчина рассказал, что спрыгнул с поезда Киев–Чоп по рекомендации одного из анонимных Telegram-каналов.

Для незаконного пересечения границы он взял с собой туристическое снаряжение – спальник, каремат, трекинговые кроссовки, дождевик и веревку.

Однако его экстремальное "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую вызвали пограничниками. Также мужчину привлекли к административной ответственности.

Напомним, на Закарпатье мужчина порезал себе руку во время уточнения военно-учетных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Сотрудники военкомата помогли уклонисту, наложили турникет и вызвали скорую.

Ранее сообщалось, что в четверг, 4 июля, в Ворохте Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК. Местные жители убеждены, что именно из-за военкомов в их село не едут туристы, как следствие поселок теряет доходы и начинает вымирать.

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