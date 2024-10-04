Мужчины, не обновившие данные в ТЦК, не смогут получить бронь? Появилось важное разъяснение

В Украине продолжается полномасштабная война с РФ, поэтому мужчин 18-60 лет призывают в армию в рамках общей мобилизации. Некоторые категории граждан могут быть забронированы от призыва, в частности работающие на критически важных предприятиях.

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На днях в Украине заработали существенные изменения в порядок бронирования через портал Дія. Смогут ли получить брони те, кто не обновил данные, нарушил правила учета или находится в розыске, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто может получить бронь в октябре 2024 года

2 октября 2024 года вступил в силу "Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения", утвержденный постановлением Кабинета министров от 05 июня 2024 г. № 650 с учетом изменений внесенных постановлением Кабмина 1 октября 2024 г. № 1125.

В соответствии с ним, для бронирования работника должны выполняться следующие условия:

– нахождение на военном учете: работник должен быть военнообязанным и иметь военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме).

– нахождение на персональном военном учете в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении.

– уточнение данных: лицо обязано уточнить свои данные о пребывании на военном учете до 16 июля 2024 года.

– отсутствие работника в розыске, информация о чем есть в Реестре военнообязанных и базе "Армор", доступной Нацполиции.

Кто может попасть в розыск

Военнообязанные, не выполнившие свои обязанности или проигнорировавшие вызовы, могут попасть в розыск. Это, в частности:

– лица, не явившиеся по повестке;

– лица, проигнорировавшие направление на прохождение ВЛК;

– лица, не выполнившие требования работодателя по вызову в ТЦК.

Отметка о розыске может помешать бронированию, а таких лиц может задержать полиция и доставить в ТЦК.

Можно ли получить бронь без обновления данных

Согласно правительственному постановлению, со 2 октября 2024 года предприятия больше не могут бронировать военнообязанных, не уточнивших свои данные, нарушивших правила военного учета и находящихся в розыске.

Так что теперь бронировать можно только тех работников, которые соблюдают все требования, в том числе и уточнили свои военно-учетные данные до 16 июля.

Напомним, ранее была принята директива командования Сухопутных войск ВСУ, запрещающая мобилизацию мужчин до 25 лет с ограничениями по состоянию здоровья.

В то же время мужчин старше 50 лет будут приглашать в ТЦК только при крайней необходимости.