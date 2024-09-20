В Украине выпустили директиву, запрещающую мобилизацию до 25 лет: нардеп раскрыл подробности

Украинские власти выпустили директиву, которая запрещает мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Не исключено, что со временем рассмотрят и вопрос таких граждан, которых уже отправили на военную службу.

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Об этом 20 сентября заявил народный депутат Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что сам текст документа публиковать нельзя.

"Все ограниченно пригодные, кого прямо сейчас пытаются мобилизовать, и вы до 25 лет – хорошие новости. Есть директива, запрещающая призыв до 25 лет", – написал парламентарий.

Он говорит, что исходные данные документа – МД КСО 116/2/1/21409 от 19.09.2024 г., пункт 1.1. Это директива командования Сухопутных войск ВСУ (т. к. ТЦК входят в состав именно этого рода войск).

"Сам текст публиковать нельзя. Он под грифом. Но данные есть. Продолжаем борьбу за тех, кого уже мобилизовали. Дожмем демобилизацию. Очень сложно", – высказался Гончаренко.

Отметим, что он в своем сообщении пользуется словами "ограниченно пригодные", но такого понятия в законодательстве о мобилизации уже не существует. Этот статус отменили, а таких граждан обязали пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это предусматривает закон об обеспечении прав военных на социальную защиту, который вступил в силу 4 июня.

Ныне пригодность военнообязанных делится на категории: полностью пригодный к военной службе; пригодный для службы в ТЦК и СП; пригодный для службы в военных вузах, медицинских подразделениях и т. д. Есть статус "временно непригодный", который должен повторно пройти ВВК, и статус "непригодный", когда человека снимают с воинского учета.

Добавим: 18 сентября глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что ВРУ провела закрытое совещание с военными по мобилизации лиц до 25 лет. По его словам, запрет на призыв граждан 18-25 лет с ограничениями по состоянию здоровья будет изложен в приказе Министерства обороны, который в ведомстве пообещали выдать до конца этой недели.

Кроме этого, мужчин такого возраста, которые уже были мобилизованы ранее, не будут отправлять на штурмовые действия или другие операции, связанные с повышенным риском для жизни и здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно действующему законодательству, мобилизация военнообязанных младше 25 лет также возможна, если они уже имеют военный билет. В частности, если такие граждане прошли срочную службу в мирное время или закончили военный вуз/кафедру, получив соответствующую специальность

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