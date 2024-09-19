С какими болезнями признают пригодными к службе в воинских частях и ТЦК: разъяснение

С 4 мая 2024 г. начали действовать изменения к приказу 402 Министерства обороны, по которому военно-врачебная комиссия (ВВК) может предоставлять призывнику статус "ограниченно пригодный" к службе. Поэтому многие из тех, кого ранее признавали ограниченно пригодными, получают статус "пригодный", а другие – "непригодный".

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О том, по каким болезням ВВК будет устанавливать пригодность, рассказала директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова. Она подробно объяснила это в комментарии СМИ.

Приводим полный список болезней, с которыми ВВК признает пригодными к службе в воинских частях.

Нарушение функций позвоночника

Ранее те, кто имел "умеренные нарушения функций позвоночника", признавались непригодными или ограниченно пригодными. Теперь они подходят для службы в отдельных частях и подразделениях. А люди с "незначительными нарушениями функций позвоночника" были ограниченно пригодными, однако теперь их сочтут пригодными полностью.

Грыжи

Теперь пригодны те, кто имеет грыжи с умеренными или незначительными нарушениями функций, однако такие люди не смогут служить в ДШУ.

Ампутация конечностей

Люди с ампутацией части руки или ноги ниже уровня верхней трети голени считались ограниченно пригодными в военное время. Теперь всех, кто имеет ампутацию конечности, должны быть признаны полностью непригодными.

Ишемическая болезнь сердца

Военные или военнообязанные с ишемической болезнью сердца с сердечной недостаточностью первой стадии были ограниченно пригодными, а теперь будут полностью пригодными.

Злокачественные новообразования

Раньше мужчин со злокачественными новообразованиями в ремиссии признавали ограниченно пригодными, а теперь полностью пригодными. А люди со злокачественными новообразованиями нижней губы, кожи и других "медленно прогрессирующих" органов смогут служить в воинских частях, ТЦК или медицинских подразделениях.

Пороки зрения

По предварительному списку болезней, ограниченно пригодными признавали людей, имеющих близорукость или дальнозоркость любого глаза более 8 диоптрий, теперь статус "пригодных к службе в воинских частях и ТЦК" будет принадлежать людям с нарушениями зрения более 6 диоптрий.

Люди, обладающие астигматизмом, тоже будут либо "пригодными", либо "пригодными к службе в воинских частях, ТЦК, медицинских подразделениях". Это будет зависеть от того, сколь сильно у военнообязанных будет нарушена возможность видеть. "Непригодными" могут стать только с полной слепотой одного или двух глаз.

Диабет

Кроме того, статус "пригодных" смогут получить люди с сахарным диабетом. Если они будут иметь легкую степень, которую можно будет сохранять с помощью диеты – будут полностью пригодными, а если будут иметь среднюю степень диабета – пригодны к службе в определенных частях.

ВИЧ

Теперь полностью пригодными к службе признают и военнообязанных с бессимптомным ВИЧ.

"Они являются такими же людьми, как мы, они не несут угрозы обществу. Эти люди будут служить – если они являются бессимптомными носителями ВИЧ с полной иммунной компенсацией. Если они, например, являются бессимптомными носителями с иммунной субкомпенсацией, то они будут служить в ограниченных частях , в высших учебных военных заведениях, в службах логистики и обеспечения.

Умственная отсталость

Людей с умственной отсталостью теперь считают пригодными для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и медицинских подразделениях.

По словам Оксаны Сухоруковой, место, где сможет служить такой человек, будет зависеть от его способностей. Это будет определяться после прохождения им базовой военной подготовки.

"Обращаю внимание, что люди с умственной отсталостью легкой степени имеют коэффициент интеллектуальности в диапазоне 50-69 баллов (у взрослых, ментальный возраст на уровне 9-12 лет). Большинство взрослых людей с таким состоянием здоровья могут работать, поддерживать социальные связи и быть полезными членами общества", – говорит представительница МОУ Оксана Сухорукова.

Психические и биполярные расстройства

Служить в ТЦК и СП, воинских частях, медицинских подразделениях смогут также те, у кого выявят незначительные психические расстройства, возникшие из-за злоупотребления психоактивными веществами. Однако МОУ объясняет, что такие люди должны критически относиться к своему состоянию и поведению и прекратить употребление.

Также эта степень пригодности будет установлена военнообязанным с легкими формами биполярных расстройств с нечастыми приступами, ПТСР с умеренно выраженными симптомами и стабильным течением, обсессивно-компульсивным и умеренным депрессивным расстройствами.

Конечно, не все люди согласны с выводами ВВК.

Как сообщал OBOZ.UA, обжаловать решение ВВК возможно в досудебном и судебном порядке. Досудебный порядок предусматривает обжалование решения ВВК в другой ВВК, что выше уровня первой. Также можно обращаться сразу в суд, без предварительного обжалования. Все это подробно объяснили в Офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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