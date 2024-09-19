Ограниченно пригодных до 25 лет не будут мобилизовать: Стефанчук рассказал о готовящихся изменениях

В Украине не будут мобилизовать ограниченно пригодных к военной службе лиц возрастом от 18 до 25 лет. Это будет изложено в приказе Министерства обороны, которое в ведомстве пообещали выдать до конца этой недели.

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Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга в среду, 18 сентября. Он рассказал, что ВР провела закрытое совещание с военными по мобилизации лиц до 25 лет.

По словам Стефанчука, лиц в возрасте 18-25 лет, уже мобилизованных ранее, не будут отправлять на штурмовые действия или другие операции, связанные с повышенным риском для жизни и здоровья.

Также будут наработаны законодательные изменения для ротации и замены мобилизованных с целью сохранения боеспособности армии.

"Договорились в этот период, который у нас будет между этим заседанием и следующим, собраться вместе и подумать, какой законодательный механизм мы можем сделать для того, чтобы обеспечить ротацию этих лиц, и какая отсрочка в этом законе будет введена, чтобы она была достаточной для того, чтобы вывезти уже мобилизованных лиц, а на их место завезти других обученных лиц, которые соответствуют требованиям закона о мобилизации. Это пошаговый план, касательно которого мы договорились с военными", – сказал Стефанчук.

Напомним, что ранее в парламенте приняли за основу проект закона №11379-д. Он должен отменить "лазейку" с мобилизацией мужчин, которым не исполнилось 25 лет и которые не проходили военную службу или не заканчивали военную кафедру, однако были в свое время признаны ограниченно пригодными.

Как сообщал OBOZ.UA, экономическое бронирование от мобилизации может получить не более 30-50% мужского коллектива компаний. Окончательное решение, кто допускается к такому бронированию, должно принять правительство.

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