Мужчины, подлежащие мобилизации в Украине, не смогут работать охранниками: решение Кабмина
Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому подлежащие мобилизации мужчины не могут устроиться на работу на должность охранника. Соответствующее постановление вступило в силу с 21 июня.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №341 от 18 апреля. Теперь устроиться на должность охранника могут находящиеся в военном резерве лица, имеющие отсрочку от призыва или не подлежащие призыву в армию.
Одним из основных изменений является установление новых требований к документам, которые необходимо представлять при получении лицензии на осуществление охранной деятельности, касающиеся персонала охранников.
Заявление теперь должно сопровождаться следующими документами:
- Документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (военной части), указанных в военном билете, контракте или справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки. Дополнительно к заявлению необходимо добавить копию соответствующего документа, за исключением лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.
- Копия военного билета, контракта или справки, что подтверждает право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также может быть предоставлена справка о непригодности лица по состоянию здоровья для выполнения военной службы.
Ранее сообщалось, могут ли вручить повестку студенту на каникулах или в академическом отпуске. Юрист отметил, что условием получения отсрочки от мобилизации есть только уровень и форма получения образования.
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