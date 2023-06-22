Мужчины, подлежащие мобилизации в Украине, не смогут работать охранниками: решение Кабмина

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому подлежащие мобилизации мужчины не могут устроиться на работу на должность охранника. Соответствующее постановление вступило в силу с 21 июня.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №341 от 18 апреля. Теперь устроиться на должность охранника могут находящиеся в военном резерве лица, имеющие отсрочку от призыва или не подлежащие призыву в армию.

Одним из основных изменений является установление новых требований к документам, которые необходимо представлять при получении лицензии на осуществление охранной деятельности, касающиеся персонала охранников.

Заявление теперь должно сопровождаться следующими документами:

Документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (военной части), указанных в военном билете, контракте или справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки. Дополнительно к заявлению необходимо добавить копию соответствующего документа, за исключением лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Копия военного билета, контракта или справки, что подтверждает право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также может быть предоставлена справка о непригодности лица по состоянию здоровья для выполнения военной службы.

Ранее сообщалось, могут ли вручить повестку студенту на каникулах или в академическом отпуске. Юрист отметил, что условием получения отсрочки от мобилизации есть только уровень и форма получения образования.

Также сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.