Муженко о переломе в войне с Россией: наступил период, напоминающий события 1943 года

Сейчас в войне России против Украины начался период, напоминающий события Второй мировой войны 1943 года. Сейчас РФ нужны какие-то успехи на фронте: "вторая армия мира" должна выполнить задания уровня стратегической операции, чтобы стимулировать россиян поддерживать продолжение "спецоперации" и поднять уровень ура-патриотизма среди граждан страны-агрессора.

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Об этом в интервью "Фактам" заявил бывший начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014-2019 годах генерал Виктор Муженко. В настоящее время он является ведущим научным сотрудником научно-исследовательского института ВСУ.

"Чтобы усилить "гордость" за свою страну, за армию и за действия власти, нужны определенные победы. И не тактического характера — захвата Бахмута или Угледара, а более масштабного. Таким вариантом может быть, например, удар северо-западнее или северо-восточнее Харькова", – говорит военный.

Он напомнил, что в этом году в РФ будут отмечать 80-летие Курской битвы, ознаменовавшей собой перелом в восточной кампании Второй мировой или даже всей той войны. Эта битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года и закончилась освобождением Харькова от немецких захватчиков. Сначала войска СССР оборонялись, а затем ушли в успешное наступление.

Все эти события происходили на территории, где и сейчас ведутся или могут начаться бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Эта местность не сильно изменилась с 1943-го, исключением является лишь появление инфраструктурных объектов.

"Учитывая российский символизм, их идеологемы "деды воевали", "можем повторить", могут существовать планы, которые как раз вкладываются в такую идеологическую обертку. Вот такая ситуация возникает", – отметил Муженко.

По его словам, не стоит думать, что армия РФ уже якобы полностью исчерпала свой потенциал. На самом деле у врага есть еще определенные ресурсы – и живая сила, и техника. Сейчас захватчики накапливают людей и вооружение, чтобы провести на фронте какую-нибудь значимую операцию, которая очень нужна России на фоне всех ее поражений.

"Мобики", вероятно, проходят или завершают подготовку в учебных центрах. Также было призвано 120 тысяч срочников. Кроме того, стало известно, что в России с 1 апреля планируют набрать 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить армию. Также враг наращивает и количество бронетехники.

"Люди у них, возможно, есть, а вот техники и оружия не хватает. Специалисты Украинского института будущего недавно сделали выводы о возможностях их оборонной промышленности. Например, за день Россия способна восстанавливать или производить десять танков, то есть в месяц – триста. С каких пор у россиян появились такие промышленные возможности? На эти вопросы должны дать ответы разведка плюс наши партнеры. Сколько мы уничтожаем танков в месяц? Точно не триста. Пусть даже сто. Где еще двести? Значит, их где-то аккумулируют и готовят к укомплектованию воинских частей", – добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Bloomberg, власти страны-агрессора России решили отказаться от своих планов наступления в Украине этой весной. В РФ же планируют сосредоточиться на ожидаемом наступлении Сил обороны Украины, которое враг стремится остановить. Для этого Кремль намерен завербовать еще 400 тысяч контрактников.

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