Кремль отказался от планов наступления в Украине и сосредоточится на вербовке контрактников для продолжительной войны – Bloomberg

Власти страны-агрессора России решили отказаться от своих планов наступления в Украине этой весной. Такое решение в Кремле было принято после того, как российские войска не смогли добиться значительных успехов на поле боя.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. Вместо этого в РФ решили сосредоточиться на ожидаемом наступлении Сил обороны Украины, которое враг стремится остановить.

Для этого Кремль намерен завербовать в ряды "второй армии мира" еще 400 тысяч контрактников, готовясь таким образом к длительной войне.

"По словам источников, амбициозная призывная кампания позволит Кремлю избежать очередной принудительной мобилизации резервистов, поскольку он наращивает кампанию по переизбранию президента Владимира Путина позже в этом году. Призыв прошлой осенью пошатнул доверие населения и спровоцировал бегство миллиона россиян из страны", – сказано в сообщении.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать, если россиянам удастся сдержать новое наступление ВСУ.

В то время, когда элиты и многие в правительстве РФ сомневаются в победе своего террористического государства, представители российских спецслужб, говорят источники, преданны продолжению этой борьбы, которую они считают экзистенциальной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Белом доме не исключили, что российское военно-политическое руководство решится на попытку еще одного наступления на Украину и, возможно, "на многих других направлениях". Там считают, что ближайшие недели будут "критическими" в российско-украинской войне.

– В то же время в ГУР МО заявили, что так называемое большое наступление России, которое анонсировалось еще с декабря, оказалось больше кремлевской пропагандой и переоценкой "второй армией мира" своих возможностей. Там также оценили, сколько еще Кремль способен вести войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!