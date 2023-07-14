Мужество, упорство, слаженность: в ВСУ показали, как 71-я егерская бригада ДШВ преодолевает полосу препятствий. Фото

Украинские защитники постоянно тренируются и совершенствуют свои навыки, чтобы более эффективно бороться с российскими оккупантами на поле боя. Исключением не стали бойцы 71-й отдельной егерской бригады в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Они при подготовке преодолевали полосу препятствий. Соответствующие кадры были опубликованы на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На них видно, что военные тренировались двигаться в разных ситуациях: среди огня, в условиях задымления, во время обстрела, пешком и ползком, с оружием и в полном снаряжении. Они должны при этом позаботиться не только о себе, но и о побратимах.

Также военные упражнялись в стрельбе.

"Мужество, упорство, слаженность и гнев на противника. Все это на фото, где воины 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины преодолевают полосу препятствий, чтобы повысить боевые навыки в борьбе с оккупантами. Вместе к Победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" – сказано в сообщении.

Ранее в Генштабе показали, как тренируются бойцы теробороны ВСУ. Они тоже проходят разные полосы препятствий, где изучают боевую тактику и упражняются с оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, оборона Украины в Северной операционной зоне на Житомирском, Ривненском и Волынском направлениях будет усилена. Речь идет не только об обустройстве фортификаций, но и о тренировке военных и передаче подразделениям дополнительного оружия и военной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!