Преодоление психологической полосы препятствий: в Генштабе показали, как тренируются бойцы терробороны ВСУ. Фото

Украинские бойцы перед тем, как отправиться на фронт, проходят ряд боевых учений. Военные проходят различные полосы препятствий, где изучают боевую тактику и справляются с оружием.

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Генеральный штаб ВСУ выложил фото с тренировок украинских защитников, а именно военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВС Украины. Так, для военных психологическая полоса помех явилась испытанием на физическую и психологическую выносливость.

Полоса препятствий предполагает систематическую тренировочную подготовку для преодоления различных препятствий, имитирующих реальные боевые ситуации.

"Один за другим воины проходили дымящийся тоннель, стену высотой более двух метров, разрушенный мост, ров и другие препятствия", — рассказали в Генштабе.

Напомним, что российские оккупационные войска сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Также РФ пытается накопить ударные БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Как писал OBOZREVATEL, весеннее контрнаступление ВСУ имеет наибольшую вариативность ударов в истории войны. Оккупантам сложно спрогнозировать, откуда именно может начаться наступление, и это играет на руку Украине.

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