Украина усилит оборонительные рубежи на севере: Наев рассказал о ситуации и тренировках военных

Оборона Украины в Северной операционной зоне на Житомирском, Ривненском и Волынском направлениях будет усилена. Речь идет не только об обустройстве фортификаций, но и о тренировках военных и передаче подразделениям дополнительного оружия и военной техники.

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Об этом в понедельник, 10 июля, заявил в Facebook командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев. Он сообщил, что проверка нашей обороны на границе с Беларусью завершена (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Администрациям и нашим воинам определены задачи улучшения оборонных рубежей и позиций", – написал генерал-лейтенант.

Он пообещал, что в скором времени наша оборона станет более прочной. Для этого будут усовершенствоваться и возводиться новые инженерные заграждения.

"Начата тренировка наших воинов в разных ситуациях. Эта работа будет планово продолжаться и дальше. Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы", – сообщил Наев.

"Оборона будет укреплена. И мы обязательно вместе победим!" – подытожил командующий Объединенными силами ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL:

– 5 июля Сергей Наев проинспектировал границу с Беларусью на Волыни. Он заявил, что все патрули полиции и подразделения контрразведки переведены на усиленный режим боевого дежурства, также увеличено количество пеших и мобильных групп патрулирования.

– 26 июня Наев заявил, что Украина завершила строительство полосы психологически-тактических препятствий на севере. Процесс строительства длился более полугода, за это время создано более 50 подобных баз. 4 июля командование сообщило о мероприятиях по усилению защиты госграницы с Беларусью.

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