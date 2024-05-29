МВД подписало Меморандум о сотрудничестве с Международной комиссией по пропавшим без вести

В среду, 29 мая, в Министерстве внутренних дел Украины состоялась встреча главы ведомства Игоря Клименко с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести во главе с гендиректором Кэтрин Бомбергер. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Клименко. Он отметил, что в ходе встречи также обсудили актуальные направления дальнейшего сотрудничества в сфере розыска лиц.

"Для нас важна поддержка партнеров, и мы заинтересованы перенять их большой опыт работы, полученный во многих странах мира", – подчеркнул Клименко.

Министр поблагодарил госпожу Бомбергер за усиление технических возможностей – передачу экспертам Киевского и Днепропетровского НИЭКЦ МВД двух современных генетических анализаторов. Они значительно ускоряют процесс идентификации погибших и помогают формировать доказательную базу в уголовных производствах.

"Мы стремимся помочь каждой семье, которая в результате боевых действий потеряла связь с родными. Вопрос розыска пропавших без вести для нас всегда в приоритете",– подчеркнул Клименко.