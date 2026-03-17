'Почти везде раздаются воздушные тревоги': в Минобороны рассказали, как Украина постепенно переносит войну на территорию РФ

Украина постепенно переносит войну на территорию России, а воздушные тревоги уже звучат по всей территории страны-агрессора. Только недавно в районе Москвы было зафиксировано более 250 воздушных объектов, направленных на военную инфраструктуру РФ.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Вискуб в комментарии Укринформу. По его словам, самая дальняя атака ВСУ была осуществлена на расстоянии более 1500 километров от территории Украины.

"Украина постепенно переносит войну на территорию России, системно поражая военную инфраструктуру агрессора. В ответ Кремль, в своей привычной манере, истерично и хаотично пытается бить по гражданским объектам в Украине", – отметил Вискуб.

Он также напомнил, что в последнее время был поражен ряд важных предприятий российского военно-промышленного комплекса и химической отрасли, которые обеспечивают производство ракет, беспилотников и взрывчатых веществ. В частности, украинские силы атаковали завод "Кремний Эл" в Брянске. После удара предприятие, где изготавливали компоненты для ракет и дронов, фактически потеряло возможность восстановления.

По словам заместителя министра, в России есть только два предприятия такого типа.

Вискуб также отметил, что наиболее удаленный удар нанесен по предприятию химической промышленности "Метафракс Кемикалс", расположенному в Пермском крае на расстоянии более 1 500 км от Украины.

Заместитель министра также обратил внимание, что на фоне повышенного внимания мировых медиа к событиям на Ближнем Востоке почти незамеченной остается ситуация в самой России, где все чаще объявляют воздушные тревоги.

"Даже Москва уже двое суток находится под постоянной атакой украинских беспилотников. Столичные власти вынуждены это признавать. Канал мэра Москвы почти каждые 10 минут сообщает о "сбитии" или "перехвате" украинских БПЛА", – отметил он.

По данным российской стороны, только за последние двое суток в районе Москвы было зафиксировано более 250 воздушных объектов, направленных на военные цели. А из четырех московских аэропортов полноценно работает фактически только Внуково.

"Война, которую Россия принесла в Украину, постепенно возвращается домой", – подытожил Вискуб.

Он также отметил эффективность украинской противовоздушной обороны. По его словам, с 2022 года Россия запустила по Украине около 50 тысяч дронов-камикадзе Shahed, однако украинская ПВО уничтожает примерно 80–90% таких вражеских целей.

10 марта Силы обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл". Завод производит интегральные микросхемы для различных типов ракет, в частности – в ракетах "Искандер", дальность полета которых составляет до 500 км. Из-за повреждения, предварительно, работу завода остановили как минимум на полгода.

