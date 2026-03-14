Поражение завода 'Кремний Эл' в РФ: стало известно, как долго оккупанты будут восстанавливать производство

Недавно Силы обороны поразили предприятие российского военно-промышленного комплекса "Кремний Эл", расположенное в Брянске. Завод производит интегральные микросхемы для различных типов ракет.

Видео дня

Из-за повреждений, предварительно, работу завода остановили примерно на полгода. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации Генштаба, в результате удара повреждения получил производственный корпус предприятия "Кремний Эл". В этом корпусе производили интегральные микросхемы, которые используются в баллистических, крылатых и зенитных ракетах различных типов.

В результате атаки на территории производственного здания вспыхнул пожар. Огонь охватил около 1000 квадратных метров. После возгорания разрушилась крыша основного корпуса.

Также удар повредил складское помещение, где хранились компоненты для изготовления микросхем. Пожар, который вспыхнул в результате поражения, охватил примерно 400 квадратных метров.

В результате повреждений производственные процессы временно приостановили. По предварительным оценкам, восстановление работы завода займет около шести месяцев.

Напомним, украинские военные атаковали завод "Кремний Эл" 10 марта. По объекту, производящему электронные компоненты, которые используются в российских ракетных комплексах и беспилотниках, зафиксировано 5 прямых попаданий. В Генштабе подтвердили, что успешные удары по российскому предприятию нанесли подразделения Сил обороны Украины ракетами Storm Shadow.

Атака на завод "Кремний Эл" вызвала бурю негативных эмоций у россиян. Они отреагировали на обстрел в комментариях местных пабликов. Граждане РФ критиковали свою власть и медиа и признавали результативность украинских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!