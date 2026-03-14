Силы обороны поразили аэродром 'Майкоп' в России: первые детали

Вооруженные силы Украины атаковали дальнобойными дронами-камикадзе российский аэродром "Майкоп" в Республике Адыгея. Попадание произошло в инфраструктуру боевого аэродрома.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Также появилась новая информация о последствиях атаки по российскому военному заводу "Кремний-Л" в Брянске.

Что известно

Как сообщают в Генштабе, в результате атаки удалось поразить основной производственный корпус, где проходило производство интегральных процессоров к баллистическим, крылатым и зенитным ракетамразличных типов.

В результате удара вспыхнул пожар на площади около 1000 квадратных метров, акрыша корпуса во время пожара рухнула.

Также,поражено складское помещение хранения компонентов для производства процессоров. Площадь пожара составляла около 400 квадратных метров. Завод прекратил производство ориентировочно на полгода.

Что предшествовало

В российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, их было около 11, а над Советским районом города после этого поднялся густой дым. Впоследствии стало известно, что был атакован завод микроэлектроники "Кремний Эл".

Тогда в Генштабе подтвердили, что успешные удары нанесены британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

Удар вызвал бурю негативных эмоций у россиян. Они отреагировали на обстрел в комментариях местных пабликов. Граждане РФ критиковали свою власть и медиа и признавали результативность украинских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, "Кремний-Л" является важным для врага предприятием, которое занимается производством микроэлектроники и полупроводников. В целом завод производит более 1000-1500 типов электронных компонентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!