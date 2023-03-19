"Мяса" не хватает: Пригожин раскрыл задачи ЧВК "Вагнер" на ближайшее время
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что до середины мая группировка планирует увеличиться на 30 тысяч наемников. Он заявил, что этот приток увеличился.
Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в аудио, опубликованном в Telegram. Пригожин признал, что каждый день вербует минимум полтысячи новых наемников.
"К середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится примерно на 30 тысяч", – сказал он.
Кроме того, Пригожин заявил, что приток наемников увеличился после того, как ЧВК открыла по всей РФ пункты вербовки.
Он сказал, что ежедневно "Вагнеру" удается вербовать по 500-800 боевиков.
Как известно, в Белом доме считают, что потери российской ЧВК "Вагнер", которой владеет олигарх Евгений Пригожин, в Украине уже перешли отметку в 30 тысяч наемников. При этом, по оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие зэки из колоний России.
Отметим, недавно Пригожин оказался в патовой ситуации. Его конфликт с минобороны РФ и политические амбиции фактически привели к сворачиванию проекта. Теперь на Пригожина собираются повесить большинство военных преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины, и уже затягивают удавку. К сливу Пригожина подключилась и ФСБ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин пожаловался на "снарядный голод" у его наемников на фронте. Он заявил, что практически бьется как рыба об лед, но несмотря на все свое влияние и связи, не может решить эту проблему, хотя боеприпасов в России достаточно.
Пленный наемник ЧВК "Вагнер" рассказал о массовых потерях среди завербованных осужденных на Донбассе. По его словам, в составе ЧВК действуют расстрельные отряды, которые под автоматами гонят зеков на штурм украинских позиций;
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