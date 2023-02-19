''Они нас обнуляют!'' Пленный ''вагнеровец'' рассказал о расстрельных отрядах у оккупантов. Видео

Пленный наемник ЧВК "Вагнер" рассказал о массовых потерях среди завербованных осужденных на Донбассе. По его словам, в составе ЧВК действуют расстрельные отряды, которые под автоматами гонят зеков на штурм украинских позиций.

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Видео с пленным "вагнеровцем" попало в сеть. Наемник, который отбывал срок в Тольятти Самарской области за кражу, назвался именем Александр Валерьевич Растрыгин и заявил, что руководство "Вагнера" его обмануло, когда обещало "не гнать на убой" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Пошел в Вагнер, 12-й эшелон, 1-я рота, 3-е отделение. Когда приехали к нам на зону, чтобы нас забирать, нам пообещали, что больше нас не будут гнать на убой, три месяца обучения, месяц дома, два месяца якобы будем работать, за каждый месяц 100 тысяч (рублей. – Ред.) будем зарабатывать. Стоять на границе, "шмонать" машины, чтобы не проезжало контрабандное оружие и наркотики. Нас обманули всех", – рассказал пленный.

По его словам, завербованных отправили на 21-дневное обучение, а затем – на передовую, в Червонопоповку на Луганщине. При этом во время штурмов украинских позиций российская артиллерия не прикрывала отряды ЧВК.

"Вагнеровец" признался, что "Вагнер" несет большие потери – только в Белогоровке якобы погибли более 2,5 тыс. российских зеков.

"Не идите сюда, пацаны, не идите в "Вагнер", здесь все обман. И то, что по телевизору по нашему показывают, что здесь мирных убивают... Это наши убивают. Здесь все обман. Я просто видел своими глазами, как они под автоматами нас гонят. Командиры, которые нас ведут, они нас же и обнуляют", – рассказал пленный.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники "Вагнера" жалуются, что минобороны РФ отрезало их от поставок боеприпасов. Из-за этого они теряют сотни человек каждый день.

Они записали обращение к командованию РФ с просьбой передать вооружение, заявляя, что у них закончилось "практически все". Кроме того, в сеть попало обращение, записанное на фоне тел погибших. В ЧВК "Вагнер" пожаловались на недостаточные поставки и массовые потери.

Аналитики ISW объясняют, что командование армии РФ стремится уменьшить роль "Вагнера" в войне против Украины и постепенно заменяет его регулярными войсками.