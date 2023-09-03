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"Мясной ларек": в оккупированном Крыму возле базара открыли пункт вербовки на войну против Украины. Фото

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
2,0 т.
'Мясной ларек': в оккупированном Крыму возле базара открыли пункт вербовки на войну против Украины. Фото

Во временно оккупированном Россией Севастополе набирает обороты мобилизация на войну против Украины. Вербовать "новобранцев" начали на рынке в районе 5-го километра Балаклавского шоссе.

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Установленную на рынке палатку для вербовки на службу по контракту с российской армией уже прозвали "мясным ларьком". Фото палатки опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

""Мясной ларек". В Севастополе в районе рынка на 5-м километре Балаклавского шоссе поставили палатку для вербовки на службу по контракту в ВС РФ", – подписали фото авторы канала.

"Мясной ларек": в оккупированном Крыму возле базара открыли пункт вербовки на войну против Украины. Фото
"Мясной ларек": в оккупированном Крыму возле базара открыли пункт вербовки на войну против Украины. Фото
"Мясной ларек": в оккупированном Крыму возле базара открыли пункт вербовки на войну против Украины. Фото

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что  Россия активно вербует на войну против Украины граждан других государств.  Их пытаются заманить на службу обещаниями крупных денежных выплат.

Москва прибегла к такому шагу, чтобы избежать объявления внутренней мобилизации в преддверии выборов президента РФ в 2024 году и получить дополнительную живую силу, необходимую для восполнения растущих потерь.

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