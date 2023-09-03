Россия активно вербует на войну против Украины граждан других государств: разведка Британии объяснила, что происходит

Россия активно вербует на войну против Украины граждан соседних стран, обещая крупные выплаты. Таким образом Москва, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в преддверии президентских выборов 2024 года и получить дополнительную живую силу в условиях своих растущих потерь.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 3 сентября. По ее данным, на конец июня 2023 года РФ обращалась к гражданам соседних государств с объявлениями о вербовке людей для участия в боях.

В частности, в Армении и Казахстане были замечены онлайн-объявления, предлагавшие первоначальные выплаты в размере 495 тыс. рублей (5140 долларов США, около 191 тыс. грн) и зарплату от 190 тыс. рублей (1973 доллара, около 73 тыс. грн).

А в Костанайской области на севере Казахстана предпринимались попытки вербовки с привлечением этнического российского населения.

По меньшей мере с мая 2023 года Россия предлагала мигрантам из Центральной Азии воевать против Украины, обещая ускоренное получение гражданства и зарплату до 4160 долларов.

Так, сообщалось, что у узбекских строителей-мигрантов в оккупированном Мариуполе по прибытии конфисковали паспорта и заставили вступить в армию РФ. В России проживает по меньшей мере 6 млн мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает в качестве потенциальных рекрутов.

"Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в преддверии президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю приобретать дополнительный персонал для своих военных действий в условиях растущих потерь", – отметили в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Казахстане заявили, что РФ пытается втянуть казахов в войну против Украины. В соцсетях активно распространяется соответствующая информационная кампания.

– Интернет-реклама предлагает единоразово 495 тыс. российских рублей за вступление в армию России и зарплату от 190 тыс. рублей в месяц, а также дополнительные льготы. Объявления демонстрируют флаги РФ и Казахстана и содержат пропагандистский лозунг "Плечом к плечу".

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