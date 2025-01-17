'Мы были рядом, когда первая ракета прилетела': очевидцы рассказали о моменте удара РФ по Кривому Рогу. Видео

Днем, 17 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. По словам очевидцев, сначала было слышно взрыв от первой ракеты, через короткий промежуток времени произошел прилет второй.

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Об этом сообщает "Суспільне Дніпро" в Telegram. В частности, местная жительница Валентина работает вблизи места, где попала баллистика.

Женщину вместе с коллегами спасали работники ГСЧС.

"Ракета ударила по центру учебного корпуса, нас вынесло волной из кабинета, вытаскивали через окно ", – рассказывает она.

По словам женщины, они успели выбраться из помещения и на них ничего не упало, "была только сильное удушье" от пыли.

Другой очевидец, волонтер ОО "Украинское братство" Виктор помогал в ликвидации последствий ракетных ударов оккупантов.

"Мы рядом были, когда первая ракета прилетела. Начали оказывать помощь, когда прилетела вторая, которая попала в жилой дом. У нас там есть уже погибшие. Три человека у подъезда были и один человек находился в машине", – рассказал мужчина.

Виктор вместе с неравнодушными людьми оказал помощь потерпевшей женщине, впоследствии ее передали врачам. По его словам, в одном из зданий, где начался пожар, удалось вывести людей.

Напомним, днем 17 января армия РФ ударила по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Под вражеский удар попали жилая застройка и учебное заведение. Среди людей есть погибшие и пострадавшие. Известно, что в понедельник 20 января в городе будет объявлен траур.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по городу. Он сообщил о повреждениях жилых домов, учебного заведения и городской инфраструктуры. Там идет спасательная операция, на городе работают спасатели и все экстренные службы.

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