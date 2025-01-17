Удар по Кривому Рогу: спасатели потушили пожар в квартире и развернули штаб помощи. Фото

В Кривом Роге, по которому около полудня Россия нанесла ракетный удар, спасатели ликвидировали пожар в одной из многоэтажек. Горела квартира на 4-м этаже.

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На месте работают психологи ГСЧС, спасатели также разворачивают пункт несокрушимости. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели ликвидировали пожар в квартире на четвертом этаже, возникший из-за вражеского удара в одной из пятиэтажек Кривого Рога. Работы продолжаются. На месте работают 28 спасателей и привлечены 7 единиц техники. Развернута палатка психологической помощи, психологи ГСЧС оказывают помощь жителям города. Спасатели ГСЧС разворачивают пункт несокрушимости", – говорится в сообщении.

Кроме того, начал работу городской штаб помощи пострадавшим от атаки. Он находится "в пределах прямой видимости" от места попадания, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Строительные материалы уже на месте. Можно получить ОСБ, пленку, рейки, гвозди и прочее. Помощь с расселением, заявления на материальную помощь от города для восстановления квартир. Штаб будет работать круглосуточно", – отметил он.

Напомним, баллистический удар по Кривому Рогу российские войска нанесли около полудня 17 января.

По состоянию на 15 часов дня подтверждена гибель от удара российской баллистики четырех человек: трех женщин в возрасте 61 года, 50 лет и 43 лет, а также одного 20-летнего мужчины.

Также пострадали по меньшей мере семь горожан. Трое из них – 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет – находятся в крайне тяжелом состоянии.

Известно о повреждении 11 домов, особо серьезным разрушениям подверглись две пятиэтажки и учебное заведение.

В понедельник, 20 января, в городе будет объявлен траур.

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