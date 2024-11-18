'Мы держим фронт': Умеров рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине. Видео

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о текущей ситуации с мобилизацией и планах на будущее. Он подчеркнул, что на данный момент главным приоритетом является защита страны, однако ведомство стремится усовершенствовать процесс мобилизации, чтобы снизить болезненные последствия для населения.

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Об этом Умеров рассказал на брифинге в понедельник, 18 ноября. Так, на вопрос, поможет ли цифровизация уменьшить количество случаев "бусификации" на улицах городов, он ответил, что все будет зависеть от ситуации на фронте и несущих враг угроз.

"Все зависит от врага и какие угрозы он несет. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт... Придаем черты человечности нашей мобилизации", – сказал министр.

Он также напомнил, что в Украине был принят закон о мобилизации, открыты рекрутинговые центры, а также начат процесс цифровизации. По его словам, это позволит людям иметь больше выбора по службе в армии.

"Сейчас, для нас, очень важен приоритет защиты нашей страны, и поэтому, планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения... Чтобы решить этот вопрос – у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу и отойти от этих фантомных вводов", – объяснил он.

Кроме того, министр также добавил, что Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы находящиеся за рубежом украинцы имели возможность присоединиться к военной службе.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

OBOZ.UA также сообщал, что в Министерстве обороны Украины заявили, что приложением Армия+ пользуются уже 340 тыс. военнослужащих, подано уже около 10 тыс. электронных рапортов. Кроме того, в ведомстве выразили готовность цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВЛК).