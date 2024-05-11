'Мы должны остановить их здесь!' Западные СМИ показали, как украинские воины защищают Часов Яр

Российские оккупационные войска планировали захватить город Часов Яр Донецкой области до сакральной для РФ даты – 9 мая, однако успеха в этом не имели. Тем не менее, давление россиян на Силы обороны Украины в этом районе не прекращается.

Часов Яр является важной высотой на Донбассе и наши военные всеми силами пытаются помешать противнику взять населенный пункт под свой контроль. Для его защиты восточная окраина города покрыта недавно возведенными фортификациями. Об этом говорится в материале Radio Liberty.

Кроме того, украинские военнослужащие возводят новые рубежи обороны между Часовым Яром и соседней Константиновкой. Делать им это приходится в условиях постоянной угрозы ударов вражеских дронов, в частности FVP.

Среди воинов, защищающих город, бойцы 22-й и 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ и объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".

"С теми техническими преимуществами, которые у нас есть здесь, россиянам будет непросто", – сказал командир разведывательного подразделения 41-й механизированной бригады на позывной "Янки".

Он отметил, что Часов Яр не только находится на возвышенности, но и рассечен пополам каналом Северский Донец – Донбасс, который является значительным природным барьером. Окраины города теперь укреплены кольцеобразными траншеями и минными полями, а деревья, на которых растет свежая весенняя листва, облегчают передвижение наших разведывательных групп.

Враг постоянно сбрасывает на город корректируемые авиационные бомбы (КАБ), от которых остаются огромные воронки. Также российские войска выпускают по населенному пункту до 150 артиллерийских снарядов в день. Однако самой большой проблемой для военных остаются именно БПЛА оккупантов. Чтобы свести к минимуму вероятность попасть под удар, бойцы используют маневренные пикапы и квадроциклы для передвижения и начали устанавливать радиоэлектронные устройства, которые используются для глушения вражеских беспилотников.

Ставки в битве за Часов Яр также высоки для жителей в Константиновке, Дружковке, Краматорске и Славянске – четырех крупных городах той части Донецкой области, которая находится под контролем Украины. Захват Россией Часова Яра сделал бы их более уязвимыми для артиллерийского огня и еще больше усложнил бы жизнь гражданского населения.

"Они продолжают прибывать, но мы должны остановить их здесь. Иначе они пойдут дальше, в мою родную Одессу, а я бы этого не хотел видеть", – сказал "Янки".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы спецподразделения Главного управления разведки Украины Kraken захватили в плен российского военного. Это произошло во время операции в окрестностях города Часов Яр Донецкой области.

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