Украинские разведчики взяли в плен российского захватчика возле Часового Яра: фото

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Украины Kraken захватили в плен российского военного. Это произошло во время операции в окрестностях города Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения в Telegram. Стоит отметить, что разведчики уже месяц стоят на защите этого населенного пункта и сообщают, что "ни одного оккупанта в городе нет".

"Группа разведки подразделения активных действий ГУР МО Kraken взяла пленника близ Часового Яра", – говорится в сообщении.

Спецподразделение Kraken – отдельное разведывательно-диверсионное подразделение ГУР МО Украины. Он сформирован из ветеранов полка "Азов", офицеров ГУР и добровольцев еще в марте 2022 года в Харькове. В настоящее время подразделение состоит из пяти батальонов и имеет численность полка.

Подразделение названо в честь мифического гигантского чудовища Кракена, несущего смерть врагам. По мнению руководителя ГУР Кирилла Буданова, Кракен является "одним из самых боеспособных подразделений" в Украине.

При участии спецподразделения Kraken были освобождены Ольховка, Лесное, Русская Лозовая, Питомник, Белогоровка, Вербовка, Балаклея, Бородоярское, Морозовка, Савинцы, Довгаловка, левобережная часть Купянска, Подолы, Купянск-Вушников, Новосибирск , Кисловку, Котляровку. Также подразделение участвовало в боях за Харьков, Дементиевку, Старый Салтов, Граково, Железнодорожное, Кутузовку, Большие Проходы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацгвардии сообщили, что россияне не перестают штурмовать позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Враг использует для атаки не только пехоту, но и привлекает бронетехнику.

Следует отметить, что активные боевые действия в населенном пункте продолжаются днем и ночью, однако " ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку ", и за прошедшую неделю это не изменилось. Хотя и роспропаганда периодически вбрасывает информацию, что оккупанты якобы вошли в город.

Ранее в ВСУ заявили: российские оккупационные войска пытаются захватить Часов Яр, чтобы в перспективе развить свое наступление в Донецкой области. Без контроля над этим городом ВС РФ не смогут продвинуться дальше, на Краматорск и Константиновку.

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