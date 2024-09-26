'Мы должны помнить каждого': в Черкасской области простились с воином, погибшим в боях на Луганщине. Фото

На Черкасщине попрощались с Героем, который защищал Украину от оккупантов и вернулся домой на щите. Михаил Пуш погиб в Луганской области, выполняя боевое задание. Ему навеки осталось 27 лет.

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Об этом 26 сентября рассказал первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко. По его словам, воин пал 19 сентября около 14:30 вследствие минометных обстрелов и ударов вражеских FPV-дронов.

Тело защитника было найдено и эвакуировано в морг города Изюм, информировал Тищенко.

Михаил Михайлович Пуш родился 21 ноября 1996 года в селе Яснозорье Черкасского района.

Учился в местном лицее с 2003 по 2014 год, а позже получил специальность электросварщика в Черкасском училище.

Проходил срочную службу в Национальной гвардии Украины в 2017–2018 годах.

После службы работал на деревообрабатывающем предприятии в родном селе. За преданность службе получил награду "За службу государству".

В 2022 году во время мобилизации был призван Черкасским ОМТЦК и СП и проходил службу в должности разведчика-пулеметчика в подразделении спецназначения.

"Каждый раз прощаться становится невыносимо труднее, а каждый новый день под украинским небом уносит самое дорогое – человеческие жизни и приносит невыразимую боль и горе. Хочется верить, что этот ужас для нашего народа и страны скоро кончится. Мы должны помнить каждого, кто отдал свое жизнь за Украину, и тех, кто сегодня защищает наше государство и не забывать, что война продолжается!" – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, накануне в Хмельницком простились с воином ВСУ Алексеем Ющуком. Он погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области.

Кроме того, на войне погиб защитник из Кривого Рога Виталий Шевченко. С фронта защитника Украины не дождалась мама.

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