'Мы должны помнить о них': Сырский посетил воинов, проходящих лечение после ранений. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил раненых воинов в одном из медицинских учреждений. Он пообщался с бойцами, поблагодарил их за верную службу, мужество и непоколебимую веру в Победу.

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Сырский также вручил военным отличия за их отвагу и самоотверженность в защите страны. Об этом генерал сообщил в своих соцсетях.

Кроме этого, Сырский поблагодарил врачей и медицинский персонал, которые непрерывно спасают жизнь защитников, и наградил их отличиями Главнокомандующего ВСУ.

"Уверен, что поддержка наших раненых героев – обязанность всего украинского общества. Мы должны помнить о них и сейчас, и после нашей победы", – подчеркнул генерал.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пояснил, что украинская армия начала операцию в Курской области, чтобы воспрепятствовать наступлению российских оккупантов на Сумщину. Россия планировала осуществить новую атаку на территорию Украины из Курщины и подтянула на это направление войска.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признался, что новобранцы ВСУ отправляются в бой, пройдя меньше подготовки, чем хотелось бы. Он объяснил это динамичной ситуацией на фронте.

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