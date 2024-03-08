'Мы должны убедиться, что Украина победит в этой войне': министр обороны Британии показал видео из Киева и обратился к Западу

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс 8 марта опубликовал записанное в Киеве видео. В центре украинской столицы, на фоне подбитой украинскими воинами российской военной техники, он призвал мир помочь Украине выиграть войну с агрессором – Российской Федерацией, как это уже делает его страна.

Присоединиться к защите демократии и внести свой вклад в победу свободы над тиранией, по словам Шаппса, должна каждая западная страна, чтобы найти необходимые ресурсы, необходима только воля. Обращение к демократическому миру британский чиновник опубликовал в своем профиле в сети X.

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру – мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну. Соединенное Королевство сделало больше, чем когда-либо, предоставляя крупнейший на сегодня пакет военной поддержки. Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", – подчеркнул Шаппс.

Он отметил, что речь идет не только об Украине, а о западных ценностях свободы и демократии в целом. Именно поэтому Запад не может разрешить диктатору Владимиру Путину захватить демократическую Украину. И привлечь для этого необходимые ресурсы, по его мнению, западные страны могли бы достаточно легко – необходима только воля.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, находясь с официальным визитом в Берлине, призвал Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он отверг аргументы, выдвигаемые федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем относительно того, что такой шаг мог бы повлечь за собой эскалацию войны.

Кэмерон добавил, что кроме прямого вступления в войну войск стран НАТО на данный момент нет ничего, что не могли бы и не должны были бы сделать западные партнеры для того, чтобы помочь Украине выстоять и победить в войне с агрессором.