'Мы должны выиграть эту войну': Порошенко на третью годовщину вторжения РФ призвал Украину к единению

Петр Порошенко в третью годовщину начала полномасштабного вторжения с трибуны Верховной Рады поблагодарил всех, кто с оружием в руках встал на защиту государства – и 11 лет назад, и 24 февраля 2022 года. Пятый президент подчеркнул: Украина при поддержке западных партнеров должна выиграть эту войну, а для этого нужно единство.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Я сегодня буду говорить не об ошибках, не об отчете и не о подготовке к войне. Для этого еще будет время, выводы будут сделаны. Я сегодня буду говорить слова благодарности. Прежде всего поблагодарить каждого, кто взял в руки оружие 11 лет назад. Я хочу поблагодарить всех, кто взял оружие три года назад и не сбежал из Киева", – сказал Порошенко.

"Мы должны помнить каждого, кто погиб. Я хочу поблагодарить и склонить голову перед их матерями, родителями, перед женами, потерявшими мужей, перед осиротевшими детьми", – сказал Порошенко.

"Я уверен в том, что мы должны выиграть эту войну. Выиграть благодаря партнерству наших друзей по всему миру и в Европе в частности", – отмечает лидер партии.

"Мы рисковали потерять государство, но мы выбрали сопротивление, выбрали достоинство. Нашу историю написали военные, волонтеры, благотворители", – сказал Петр Порошенко.

"Сегодня тот день, когда я хочу рассказать вам историю героизма моего помощника, партийца Сергея Иконникова, погибшего в свой 25-й день рождения. Человека с блестящим английским, блестящим юридическим образованием. Он мечтал быть дипломатом. Ушел в армию в день, когда погиб другой мой друг Глеб Бабич, известный поэт, воевавший в 10-й ОГШБр", – отметил Порошенко.

"Сейчас идет война, впереди у нас сложные вызовы. Мы должны объединиться, внутренним единством победить, выиграть войну и прославить Украину", – сказал Петр Порошенко.