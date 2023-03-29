'Мы должны закончить эту войну': Резников объяснил, почему Россию нужно остановить, и назвал ключевые потребности для ВСУ

Украина должна победить в войне с Россией, поскольку если агрессора не остановить на украинской земле – следующими жертвами агрессии Кремля станут страны Балтии и Польши. При этом среди стран-членов НАТО есть одно государство, пока не осознает в полной мере опасности, которую представляет РФ для цивилизованного мира.

Видео дня

И для победы, среди прочего, украинской армии крайне необходимы артиллерия, РСЗО, танки и истребители, а также старт обучения для украинских пилотов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью эстонскому изданию ERR.

В ходе интервью Резников обосновал, почему цивилизованный мир и прежде всего Европа заинтересованы в победе Украины в войне с Россией.

"Я думаю, страны НАТО понимают, что мы должны закончить эту войну в Украине. Вместо сценария, когда Россия продолжает двигаться в сторону Прибалтики и Польши и пытается восстановить Берлинскую стену, как это было в Европе при Советском Союзе. Это значит, что мы должны закончить войну своей победой. Это была бы совместная победа Украины и цивилизованного мира. Особенно для европейских стран", – отметил он.

Резников подчеркнул: на уровне Североатлантического альянса это понимание было зафиксировано в новой стратегии НАТО, представленной в ходе саммита в Мадриде в 2022 году. В ней отмечено, что главной угрозой для союзников по НАТО на ближайшее десятилетие является Россия.

При этом факт, что необходимо помочь Украине противостоять угрозе для стран-членов НАТО, в полной мере осознают не все члены Альянса.

"Честно говоря, я думаю, что один член НАТО не очень активен или на стороне Украины. Я думаю, что им потребуется некоторое время, чтобы изменить свое отношение. Другие страны на нашей стороне. 29 стран, плюс Швеция и Финляндия, которые, надеюсь, станут членами НАТО", – сказал Резников.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он подтвердил, что имел в виду Венгрию.

Также Резников высказался о том, насколько помогут Украине МиГ-29, которые Украине передают Польша и Словакия.

"Самолеты МиГ-29 усиливают ВВС Украины, но мы по-прежнему пытаемся убедить наших партнеров, что нам нужны современные авиационные платформы. Будь то Falcon или Gripen или любой другой тип самолета. У МиГ-29 дальность видимости со своими РЛС всего 60 километров, дальность стрельбы всего 30 километров. Например, современные российские самолеты, такие истребители, как Су-35, имеют дальность радиолокационного обзора более 200 километров и дальность стрельбы более 100 километров. Поэтому нам нужны современные истребители", – заявил министр обороны.

Поэтому, подчеркнул он, Украина пытается убедить западных партнеров начать обучать украинских пилотов работе на современных истребителях, несмотря на то, что решения о поставках таковых пока не приняты.

"Мы сохраняем оптимизм и пытаемся говорить с нашими партнерами о том, что обучение пилотов должно начаться сейчас, потому что это требует времени. Точно так же время было потрачено на артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, танки и системы ПВО типа NASAMS, Patriot и другие", – отметил глава оборонного ведомства.

Резников вспомнил, что когда Украина только начинала обсуждать с западными партнерами возможность поставок систем Patriot, представители нашего государства слышали уверения, что подобные поставки невозможны, поскольку системы очень дорогие, а обучение растянется минимум на год. Однако после того, как решение было принято, выяснилось, что украинские воины способны овладеть этими ЗРК за десять недель.

"Поэтому я абсолютно уверен, что первые комплексы "Патриот" у нас будут в эксплуатации уже в апреле. Это означает, что наши пилоты также могут сразу приступить к обучению. И это то, что нужно сделать", – добавил министр.

Напомним, ранее Резников заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление на оккупантов с танками Leopard. Он подчеркнул, что украинская армия может начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года и контратака планируется по нескольким направлениям.