'Мы идем по нашей программе': Зеленский объяснил разнообразие целей украинских ударов по территории РФ

Украина не меняла подход к ударам по целям на территории России, а действует в соответствии с заранее определенной программой и отвечает на каждую атаку со стороны РФ. Поэтому говорить об изменении тенденции в поражении российских объектов оснований нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 марта. По словам главы государства, Украина продолжает действовать в рамках собственного плана.

Отвечая на вопрос о повторных ударах украинских сил по заводу азотных удобрений в России при этом вероятном сокращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, Зеленский коротко, но четко отверг предположение об изменении приоритетов в выборе целей.

Он отметил, что Украина отвечает на все удары Российской Федерации, а действия Сил обороны не являются ситуативными или хаотичными, а происходят в соответствии с определенным планом.

"Изменения тренда нет. Украина отвечает на все удары Российской Федерации и мы идем по нашей программе", – сказал Владимир Зеленский.

Таким образом президент дал понять, что удары по различным объектам на территории РФ являются частью системной работы, направленной на ослабление российского военного и промышленного потенциала. Речь идет не об отказе от поражения одних целей в пользу других, а о реализации согласованной стратегии в ответ на действия агрессора.

В то же время Зеленский не стал конкретизировать детали программы, по которой действует Украина, что понятно, учитывая соображения безопасности. Однако из его слов следует, что Украина и в дальнейшем будет наносить удары по важным для России объектам, исходя из военной целесообразности и логики ответа на российскую агрессию.

