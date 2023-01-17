''Мы их танк расстреливали, пока не разобрались, что свои'': оккупант рассказал о дружеском огне по ''вагнеровцам''. Перехват

Военные армии РФ планировали расстрелять танк с сидящими внутри людьми. Однако, не разобравшись, захватчики ударили по своим же "вагнеровцам".

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Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины. Российский военнослужащий рассказал об этом своему отцу по телефону, после чего разговор был перехвачен украинскими специалистами (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я то че, я рядом стоял. Смотрел просто, как пизд*т? Правильно, лучше быть свидетелем", – заявил захватчик по телефону.

Солдат также рассказал, что российские оккупанты планировали нанести удар по технике ВСУ. Но вследствие ошибки они открыли огонь по своим же.

"Там они гибнут нах*й: вагнеровские потери минобороны не считает вообще", – сказал оккупант.

Кроме того, россиянин дополнил свой рассказ историей о том, что американские власти проводят эксперименты на польских солдатах, давая им препараты, от которых пропадает чувство боли.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты от безысходности на войне в Украине начинают прибегать к употреблению наркотических веществ. Один из них лично признался в этом по телефону жене.

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