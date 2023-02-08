"Мы смеялись над украинцами, а теперь оказались в смертельной ловушке": российские оккупанты устроили демарш

Попытки Кремля представить войну против Украины как эдакий "победоносный поход" с треском провалились – не помогли и усилия своры пропагандистов. О том, что армия РФ превратилась в конвейер по отправке на тот свет, уже открыто говорят мобилизованные россияне – причем даже идейные сторонники уничтожения нашей страны.

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До последнего солдата

Оказавшись в зоне боевых действий на территории Украины, российские военнослужащие быстро лишаются иллюзий. Наиболее полно это прочувствовали мобилизованные, которые еще вчера жили довольно обыденной жизнью. И если от увиденных ужасов войны одни замыкаются и принимают все "как должное", то другие еще пытаются хоть как-то побороться. Просто чтобы выжить.

Демарши российских военнослужащих стали происходить все чаще после обострения в зоне боевых действий на Донбассе, где сегодня идут ожесточенные бои. Один из последних устроили мобилизованные из Татарстана (1231-й полк).

По словам новоиспеченных оккупантов, командование передало их в подчинение "армии ДНР", которое использует их "как расходный материал". Новое "руководство" сходу отобрало у них всю технику и вещи первой необходимости, а недавно отправило их на штурм – причем без малейшей подготовки, медикаментов и с четырьмя магазинами. Там мобилизованные оказались под жестким обстрелом, но им "никто не попытался помочь".

"Там уже положили два батальона, и их оттуда не достать. Мы уже четвертое пополнение, которое сюда приехало, и никто оттуда еще не вернулся – либо 200-е, либо 300-е. Мы видели братские могилы, которые там лежат. Их никто не забирает, они лежат по полгода. Их (командования. – Ред.) девиз – воюем до последнего солдата, а потом пришлют новых", – рассказали мобилизованные.

Их родственники уже обращались в разные органы, но там отмахнулись: сказали, что "ДНР – не Россия, а отдельное подразделение". Также оккупанты заявили, что они не отказываются служить, но командиры дают им только "преступные приказы", которым они не собираются подчиняться.

Штурмовики за неделю

Запаниковали и мобилизованные из Иркутской области: они и вовсе записали обращение к Путину и Шойгу с требованием не допустить новых потерь.

Военнослужащие из 1479-го полка сообщили, что недавно командование направило их в "воинскую часть ДНР", где из новоприбывших сформировали штурмовой отряд. Причем ранее "мобикам" обещали, что они будут служить в теробороне, охранять стратегические объекты и мосты, но "жестко обманули". У большинства из отправленных на войну "хронические заболевания, лишний вес и другие ограничения".

Оккупанты плачутся, что за неделю в новом подразделении из них точно не сделают штурмовиков, и говорят о больших потерях: "Среди наших военных уже есть неоправданные боевые потери. Мы не имеем права их повторить".

Избили и открыли огонь

Земляки российского министра обороны Сергея Шойгу из Тувы и вовсе заявили об издевательствах: правда, не от украинцев, а от своих же. Такой теплый прием мобилизованным россиянам оказали "ДНРовцы".

По их словам, новоприбывших "защитников отечества" неоднократно избивали и "даже стреляли" в них – один из таких эпизодов они зафиксировали на видео. В ответ на свои претензии мобилизованные услышали, что фактически являются пушечным мясом, поэтому на них не тратили время, не готовили перед отправкой на фронт.

"Здесь, в "ДНР", у нас нет командования. Оказалось, что мы не относимся ни к какой воинской части. Мы не отказники. 4 февраля приехали военные из "ДНР", в нас стреляли из автоматов, заставляли отжиматься, сказали, что мы отсюда живыми не выйдем. Военная полиция приехала и избила нас", – пожаловались оккупанты.

"Ситуация достигла такого резонанса, что глава Тувы Владислав Ховалыг направил в "ДНР" своих представителей, а вице-спикер Госдумы и экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол прервал командировку в Сибири и вылетел для выяснения обстоятельств", – пишут российские СМИ. Но рассчитывать на то, что ситуация изменится, по меньшей мере наивно.

Смертельный конвейер

О том, что мобилизованные стали расходным материалом, знали все, но предпочитали "не замечать". Однако теперь новоиспеченные оккупанты сами об этом заговорили.

"Мы смеялись с украинцев, когда нам рассказывали, что их военные ни на что не способны, а теперь мы оказались в смертельной ловушке. Наша армия стала конвейером смерти", – говорят российские мобилизованные.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения армия России потеряла уже 134 100 личного состава. Но, как видим, кремлевского диктатора это нисколько не волнует: пушечного мяса на просторах России еще хватает.