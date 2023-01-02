'Мы к этому готовимся': в Воздушных силах не исключают, что оккупанты могут устроить новые атаки на Украину

Российские оккупационные войска могут устроить очередную массированную ракетную атаку по Украине в любое время. Силы противовоздушной обороны всегда готовятся к потенциальной угрозе.

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Страна-террорист не изменила своих намерений и уже три дня атакует нашу территорию ракетами и иранскими дронами. Об этом в эфире "24 канала" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По его словам, назвать конкретную дату, когда РФ совершит очередной массированный обстрел, невозможно. Потому силы противовоздушной обороны всегда готовы к атаке.

"Эту информацию никто не даст, кроме российского руководства. Поэтому мы ожидаем, мы к этому готовимся. Вы видите, что три дня подряд идут атаки. Как они там себе напланировали, мы пока не знаем. Нам нужно готовиться к этому и держать порох сухим, ракеты, чтобы были заряжены, люди готовы", – сказал спикер Воздушных сил.

На вопрос журналистки, могут ли оккупанты приурочить новую атаку к 7 января, когда часть украинцев будет праздновать Рождество, Игнат заявил, что такая вероятность остается.

Игнат добавил, что сейчас уже речь идет о выживании оккупантов.

"Враг будет добиваться. Россия не изменила своих намерений, не собирается отходить от того, что они признали своей территорией наши области. Вопрос идет об их выживании. Не нашем. Мы будем готовиться, отбивать все летящие угрозы. Верьте в ВСУ", – отметил Игнатий.

Напомним, в ночь на 2 января российские террористы устроили очередную массированную атаку по Украине дронами-камикадзе иранского производства. Кроме этого, враг запустил управляемую авиационную ракету. Благодаря работе сил противовоздушной обороны большинство целей было уничтожено.

Ранее сообщалось, что РФ из-за нехватки высокоточных ракет изменила тактику обстрелов украинских городов. Во время массированных атак оккупанты начали комбинировать запуски этого вооружения с дронами и ракетами старого типа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря войска РФ ударили по Украине более 20 ракетами. Силы ПВО уничтожили 12 из них, однако в результате обстрела были повреждены объекты в нескольких районах Киева, погиб человек и еще 21 пострадал. Разрушение претерпел гостиничный объект.

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