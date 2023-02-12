''Мы лишили Россию господства в Черном море'': Резников оценил, есть ли угроза для Одессы в случае нового наступления оккупантов

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что у российских оккупантов нет никакого шанса подойти к Одессе с моря в случае нового наступления. Он отметил, что для этого РФ должна господствовать на Черном море, а украинские военные ее этого господства лишили.

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Об этом Резников заявил во время пресс-конференции в Одессе, сообщили на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. В частности, он напомнил, как украинскими ракетами "Нептун" был поражен российский ракетный крейсер "Москва".

Также на страже побережья стоят противокорабельные комплексы "Гарпун".

"Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности", – подчеркнул министр.

Что же касается суши, то подойти этим путем к Одессе у оккупантов в прошлый раз не получилось. Сейчас же барьером для врага является Днепр, на левый берег которого Силы обороны Украины отбросили "вторую армию мира", и разрушенные мосты через реки.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", – добавил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что новое большое наступление России на Украину уже началось, но оно происходит не так, как оккупанты себе планировали. Украинские военные мощно отражают российские атаки, создавая оккупантам большие проблемы.

– Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что россияне наступают на пяти основных направлениях фронта и несут при этом большие потери.

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