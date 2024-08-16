"Мы можем проиграть": на росТВ заговорили о возможности поражения России в войне против Украины. Видео

В эфире прокремлевского ТВ начали обсуждать, что Россия может проиграть в войне, которую она же развязала против Украины. Такой вариант развития событий озвучил кинорежиссер Карен Шахназаров, ярый пропагандист и сторонник политики РФ.

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Шахназаров часто появляется в программах Владимира Соловьева на центральных российских телеканалах. В одном из последних выпусков он неожиданно заявил, что возможность поражения России стоит обсуждать хотя бы для того, чтобы хоть как-то мобилизовать аморфное общество государства-агрессора.

Его поразила ситуация в Курской области и неэффективность ВС РФ в защите собственной территории. Мол, это "вообще расследовать надо".

"Слушайте, сегодня такая ситуация, что надо говорить откровенно... Не надо все время говорить, что все у нас хорошо! Нет, у нас много чего не хорошо! Понимаете?" – эмоционально заявил россиянин.

Он отметил, что роспропаганда еще недавно утверждала, что украинцы якобы не хотят воевать. Оказалось, что это не так – Силы обороны Украины "воюют, и, видимо, мотивировано, и, видимо, умело – воюют как надо". "А зачем мы себя обманываем?" – задался вопросом фанат Кремля.

Кстати, после этих размышлений Шахназарова Соловьев оправдался, что сам он никогда подобного не говорил. Он признал, что "враг сильный".

"Я считаю, что мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем! Если дальше будут такие ляпы – мы можем проиграть. И это не пораженчество, так сказать, не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине. Понимаете?" – объяснил Шахназаров.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на события на Курщине, Соединенные Штаты Америки по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать дальнобойное оружие для ударов в глубину территории России. В частности, ракеты ATACMS Силам обороны советуют применять по временно оккупированном Крыму.

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