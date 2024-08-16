'Мы можем сделать больше': в Бундестаге призвали предоставить Украине бронемашины Fuchs

Руководитель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2, а также передать бронетранспортеры Fuchs. По словам политика, основанием для соответствующих поставок должен стать успех украинских защитников в Курской области.

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Соответствующее заявление Фабер 16 августа обнародовал на официальной странице в соцсети X. "Продвижение защитников (Сил обороны Украины. – Ред.) на Курск впечатляет. Путин не может защитить Россию. Успех Украины должен быть основанием для того, чтобы говорить о дополнительных поставках Leopard 2 и Fuchs", – написал он.

Маркус Фабер также рассказал, что в настоящее время Германия отдала 5% от ее Leopard 2 и "0% от нашего Fuchs".

"Мы можем сделать больше – тем более что мы перезаказали 123 Leopard 2 и предстали перед выбором решения в пользу Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с агрессивной войной Путина", – заявил он.

По словам Фабера, оказывая военную поддержку Украине, можно "заложить устои для длительного мира в Европе".

Что известно о БТР Fuchs

Бронетранспортер Fuchs ("Фукс", с нем. – "Лис") – немецкий колесный бронетранспортер-амфибия. Стал на вооружение Бундесвера в 1979 году и вместе с американским M113 является основным средством транспортировки пехоты на поле боя.

"Фукс" имеет традиционную компоновку с расположением отделения управления впереди, моторно-трансмиссионным отделением внутри и десантным отделением в корме боевой машины.

Цельнометаллический корпус, изготовленный из стальных бронелистов, обеспечивает защиту экипажа и десанта от огня из стрелкового оружия (в том числе бронебойных шаров), а также осколков снарядов и мин.

На Fuchs установлен 8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель Daimler-Benz серии OM 402A, развивающий максимальную мощность 320 л. и имеет 6-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач.

Мощности достаточно, чтобы разогнать БТР с боевой массой около 17 тонн (стандартная комплектация) до 105 км/ч на шоссе. Максимальная заявленная грузоподъемность без потери плавучести – 4 тонны. Запас хода – 800 км.

На основе Fuchs создано несколько модификаций разного назначения.

Напомним, ранее Маркус Фабер заявил, что наступление на Курскую область РФ показало россиянам, что диктатор Путин не контролирует ситуацию, и может стать хорошей базой для мирных переговоров с преемником нынешнего главы Кремля. Также он заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на РФ.

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