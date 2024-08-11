Глава оборонного комитета Бундестага: ситуация в Курской области показывает, что Путин ничего не контролирует

Наступление на Курскую область РФ показало населению страны-агрессора, что кремлевский диктатор Владимир Путин не контролирует ситуацию. Кроме того, операция может стать хорошей базой для мирных переговоров с преемником Путина.

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Такое заявление 11 августа сделал глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер на официальной странице в соцсети X. В частности, он отметил, что операция в Курской области идет лучше, чем ожидалось.

В связи с этим оккупантам пришлось отвести значительные силы на востоке Украины, заявил Фабер.

"Наступление Украины против войск вторжения под Курском идет лучше, чем ожидалось. Это вынуждает агрессора отвести крупные войска с фронта на востоке. Это создает там релаксацию. Повод поговорить о большем количестве Leopard2", – написал он.

По словам Фабера, это наступление "показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что военное руководство подавлено".

"Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И переговоров с Путиным в Международном уголовном суде", – написал политик.

Марк Фабер добавил: военная помощь Украине – "лучшая инвестиция в нашу безопасность".

"Это каждый день снижает потенциал российской угрозы и защищает украинское гражданское население от превращения в беженцев. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать", – заявил парламентарий.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал новое фото с передовой со словами: "Продолжаем операцию". В то же время он не уточнил, какую именно операцию имеет в виду.

Напомним, в РФ заявляют, что с 6 августа ВСУ ведут боевые действия в Курской области. Пропагандисты утверждают о "вторжении", поскольку украинские военные якобы задействовали значительные силы и средства.

В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ в ночь на 10 августа ввели "режим контртеррористической операции", из приграничных районов Курщины эвакуировали более 76 тыс. человек.

В ISW указали, что военное командование РФ может быть вынуждено перебросить на Курщину более опытные и лучше оснащенные передовые подразделения с востока или юга Украины, хотя на это потребуется дополнительное время. Нерегулярные силы из Донбасса уже прибывают на место, также речь идет о переброске сил РФ с севера Харьковщины.

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