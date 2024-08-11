'Продолжаем операцию!' Сырский заинтриговал новым фото с фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опубликовал новое фото с передовой, заитриговав подписью к нему. В частности он заявил, что украинские военные "продолжают операцию".

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Соответствующий кадр Сырский обнародовал 11 августа в официальном Telegram-канале. "Продолжаем операцию", – написал он.

На фото видно, как главнокомандующий обсуждает оперативную ситуацию в штабе, где военные показывают ему карту боевых действий.

В то же время Сырский не указал, об операции на каком направлении фронта идет речь.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандисты в РФ запаниковали из-за операции в Курской области, где, как заявляют в Москве, с 6 августа якобы ведут боевые действия ВСУ. Они заявляют о "вторжении", поскольку украинские защитники якобы задействовали значительные силы и средства во время этих боев.

В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели "режим контртеррористической операции" из-за событий на Курщине, из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тыс. человек.

А российская омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и требует "осудить действия Украины".

По мнению аналитиков, атака на Курскую область показала слабость обороны РФ в приграничной зоне и стала для Кремля самым серьезным вызовом с момента так называемого "мятежа" "вагнеровцев". Возвращение контроля РФ над Курщиной может отнять много времени, считают эксперты.

Взятый плен в Курской области российский срочник рассказал о значительных потерях своего взвода. Судя по его рассказу, кадыровцы из "Ахмата" продолжают создавать видимость боев и снимать псевдогероические видео, однако на самом деле не слишком настроены воевать.

В ISW указали, что военное командование РФ может перебросить на Курщину более опытные и лучше оснащенные передовые подразделения с востока или юга Украины, однако на передислокацию потребуется дополнительное время. Нерегулярные российские силы уже прибывают на место, а переброска сил Северной группировки войск оккупантов может свидетельствовать о решении РФ пожертвовать наступлением на Харьковщине ради обороны в Курской области.

В то же время, по мнению аналитиков, командование РФ может противиться оперативному давлению, требующему перебросить силы из других оперативных направлений, чтобы не допустить, чтобы украинское вторжение нарушило российские наступательные операции на востоке Украины.

Как отметил болгарский журналист Христо Грозев, наступление на Курскую область РФ стало неожиданностью не только для Москвы, но и партнеров Украины. Киев не согласовывал атаку с Западом во избежание утечки информации.

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