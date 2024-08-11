'Это вторжение, а не ДРГ': российские пропагандисты запаниковали из-за атаки на Курскую область. Видео

В России изрядно запаниковали из-за операции в Курской области, где, как заявляют в Москве, с 6 августа якобы ведут боевые действия украинские военные. В частности, на пропагандистских шоу звучат заявления о том, что эти события являются "вторжением", а не "проникновением в область ДРГ", поскольку ВСУ якобы задействовали значительные силы и средства в ходе этих боев.

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Об этом на одном из пропагандистских шоу заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он также подчеркнул, что "один из районов Курской области на сегодняшний день оккупирован".

"Вот и вторжение, наступление! Это точно не ДРГ силы и средства достаточно серьезные! Говорить, что зашли какие-то ДРГ и мы их сейчас быстренько выгоним было бы навязчиво. Надо трезво смотреть на ситуацию", – утверждает Гурулев.

Российский генерал заявил, что сейчас активное продвижение украинских войск в области якобы было остановлено, однако продолжаются непрерывные бои.

"Они тянут со своей территории достаточно серьезное подкрепление. Идут непрерывные боевые действия, динамика высокая круглосуточно. Надо признать, что силы и средства противник привлек достаточно серьезные", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

В то же время власти страны-оккупанта продолжают утверждать, что "ничего критического не происходит". Впрочем, из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей.

Напомним, специалисты оценивают, что военная операция в Курской области кардинально изменила российско-украинскую войну. Она ставит Путина в затруднительное положение и может скорее завершить войну.

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