'Это ставит Путина в затруднительное положение': Умланд объяснил, как операция в Курской области может быстрее завершить войну

Операция в Курской области кардинально изменила российско-украинскую войну. Одной из ее целей может быть демонстрация ошибочности аргумента о "красных линиях" Кремля.

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Такое мнение высказал кандидат исторических и политических наук, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в колонке для Foreign Policy. Именно из-за опасений перейти эти "красные линии" страны-агрессора партнеры значительно ограничивают военную помощь Украине, не предоставляя некоторые виды оружия и ограничивая применение других.

Аналитик пишет, что широкое распространение получило предположение, что операция в Курской области может привести к более быстрому завершению войны РФ против Украины.

"Операция дает понять президенту России Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал, чтобы причинить боль России. И если украинские войска смогут удержать и сохранить контроль над российской территорией – для чего они похоже, окапываются, завозя больше техники и строя новые оборонительные линии, – это может усилить влияние Украины на любые потенциальные переговоры о прекращении войны", – сказано в статье.

Умланд добавил, что сейчас "Киев будто бы сигнализирует", что рычаг влияния на переговоры является одной из целей операции на Курщине. Он также процитировал слова неназванного советника президента Владимира Зеленского для Washington Post о том, что "это даст им необходимые рычаги для переговоров с Россией". Кандидат наук подчеркнул, что это согласуется с последними намеками Зеленского о том, что Украина готова к переговорам.

Ранее Киеву не хватало рычагов для переговоров с Москвой, успешно продвигавшей среди аудитории по всему миру свой подход "земля в обмен на мир". Теперь же ситуация начала меняться и, как предполагает Умланд, оккупированную Россию можно обменять на оккупированную Украину.

"Киев, возможно, пытается изменить нарратив переговоров – от соглашения "земля за мир" до соглашения "земля за землю". Это ставит Путина в тупик: потеря контроля над частями собственно России является огромным неудобством для Кремля. Но после незаконной аннексии Россией украинские территории, которые Путин стремится сохранить, также является частью государственной территории, которую он обязан защищать. Тем не менее, с точки зрения российской элиты и общественного восприятия восстановление законной государственной территории России будет иметь приоритет над продолжением оккупации недавно завоеванных территорий, особенно если обмен земель откроет путь к прекращению западных санкций", – пишет он.

Добавим, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость и уязвимость российского режима. Происходящее является частью давления на страну-агрессора, отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны говорят, что военное командование РФ пока может перебрасывать более опытные и лучше оснащенные передовые подразделения с востока или юга Украины в Курскую область, однако, скорее всего, на передислокацию потребуется дополнительное время.

Другие нерегулярные российские силы уже прибывают на место, а перебрасывание сил Северной группировки войск РФ может свидетельствовать о решении Москвы пожертвовать наступлением в Харьковской области ради обороны на Курщине.

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