'На Западе были удивлены': Христо Грозев указал на важный нюанс с операцией в Курской области

Наступление на Курскую область РФ стало неожиданностью не только для высшего руководства России, но и для партнеров Украины. Киев не согласовывал атаку с Западом, чтобы избежать утечки информации.

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Об этом рассказал болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев в интервью "Суспільному". "То, что уже видно, что эта атака оказалось абсолютно неожиданной для высшего руководства России, кстати не только для высшего руководства Россиии", – сказал он.

Журналист добавил: как оказалось, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовил операцию в Курской области, не согласовывая ее с западными партнерами. Это было сделано намеренно – чтобы избкжать утечки.

"Я сам разговаривал с представителями нескольких западных стран, которые были удивлены масштабом и длительной подготовкой этой контратаки на территории России. Хотя первая реакция с их стороны было, что это скорее всего какая-то минимальная психооперация, которая только имеет целью создать напряжение среди российского населения, чтобы они поняли цену войны и так далее, то уже после первых двух ночей контратаки сегодня у них поменялось отношение, и они считают что это имеет шанс, чтобы эти позиции закрепились и что это стало серьезным рычагом для будущих переговоров, даже если только на этой территории будет укреплена украинская сторона, ВСУ", – сказал Грозев.

По его мнению, события в Курской области в действительности намного важнее, чем это может показаться:

"То что я наблюдаю параллельно, это все-таки, как это отражается на спецслужбистах, на олигархах в России. И я думаю, что это намного важнее, чем видно со стороны. Потому что круги около Путина ожидали, куда пойдет вектор, то есть будет ли дальше наступление российской армии до американских выборов, понимая, что очень важно иметь какие-то границы, которые их устраивают, чтобы начинать переговоры с новым американским президентом или президентшей уже о каком-то замораживании конфликта на территории которые они уже завоевали. А сейчас мы видим, что траектории идут в обе стороны".

Поэтому теряется в целом "смысл в оригинальном плане, как договариваться о мире после нового президента" США.

Журналист также допустил, что наступление на Курщину будет иметь дестабилизирующая влияние на руководство РФ и стратегию Москвы.

"Поэтому я думаю, что это имеет очень-очень дестабилизирующее влияние на руководство Кремля. Ну и в ближайшие дни, если останется на этих позициях или дальше продолжит двигаться украинская армия, то будем видеть все больше и больше хаоса и потерю концентрации вообще стратегии России. Так что это намного важнее чем кажется со стороны", – сказал Грозев.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандисты в РФ запаниковали из-за операции в Курской области, где, как заявляют в Москве, с 6 августа якобы ведут боевые действия ВСУ. Они заявляют о "вторжении", поскольку украинские защитники якобы задействовали значительные силы и средства в ходе этих боев.

В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели "режим контртеррористической операции" из-за событий на Курщине, из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тыс. человек.

А российская омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

По мнению аналитиков, атака на Курскую область показала слабость обороны РФ в приграничной зоне и стала для Кремля самым серьезным вызовом с момента так называемого "мятежа" "вагнеровцев". Возвращение контроля РФ над Курщиной может отнять много времени, считают эксперты.

Взятый в плен в Курской области российский срочник рассказал о значительных потерях своего взвода. Судя по его рассказу, кадыровцы из "Ахмата" продолжают создавать видимость боев и снимать псевдогероические видео, однако в действительности не слишком настроены воевать.

В ISW указали, что военное командование РФ может перебросить на Курщину более опытные и лучше оснащенные передовые подразделения с востока или юга Украины, однако на передислокацию потребуется дополнительное время. Нерегулярные российские силы уже прибывают на место, а переброска сил Северной группировки войск оккупантов может свидетельствовать о решении РФ пожертвовать наступлением на Харьковщине ради обороны в Курской области.

В то же время, по мнению аналитиков, командование РФ может противиться оперативному давлению, требующему перебросить силы с других оперативных направлений, чтобы не допустить, чтобы украинское вторжение нарушило российские наступательные операции на востоке Украины.

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