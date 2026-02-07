'Мы на правильном пути': Сырский рассказал о преимуществе в применении FPV-дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в субботу, 7 февраля провел ежемесячное совещание по вопросам развития беспилотных систем, выполнения ими боевых задач, применения новых технологий в этой области. По его словам, созданные в России Войска беспилотных систем не отстают от СБС.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, в январе дронари ВСУ благодаря дроном ликвидировали 29,7 тыс. российских солдат, при том, что за месяц к врагу прибыло лишь 22 тыс. рекрутов.

"Это та разница, к которой мы стремимся: уничтожать больше солдат, чем россия успевает поставить в строй. Это и эффективность наших БпС, что при условии дальнейшего наращивания будет заставлять москву прекратить захватническую войну", – говорит Сырский.

У россиян есть собственные беспилотные силы

В течение января, по словам главкома, подразделения СБС поразили 66,2 тыс. целей, сухопутные роботы осуществили почти на четверть больше миссий, чем в декабре, атакже ВСУ вдальнейшем сохраняют определенный паритет в применении FPV-дронов.

Также Сирский принял доклад из ГУР по развитию Войск беспилотных систем ВС РФ. В этом году россияне запланировали прирост численности дронаров на 79 тыс. человек и довести группировку до 165 тыс. человек. А к тому же, россияне приняли на вооружение собственные зенитные дроны и испытывают в боевых действиях реактивные дроны "Герань-4/Герань-5".

"Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БПЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника. В штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем", – сказал Сырский и добавил, что продолжается продолжение усиления беспилотной составляющей в бригадах ТрО.

Также во время совещания он заслушал представителей боевых подразделений и органов военного управления относительно их опыта применения БпЛА, современных управленческих подходов в этой сфере, а также по решению проблемных вопросов, возникающих при эксплуатации конкретных моделей.

"Речь шла о конкретных технических новинках и других предложениях, которые возможно масштабировать в ВСУ. В развитии беспилотных систем нам есть чем гордиться. Есть достижения и конкретные результаты. Вижу неравнодушие командиров по направлению БПС. Их уникальный опыт боевых действий и применения технологий нужно аккумулировать и распространять на все Вооруженные Силы. Поставил по этому поводу соответствующие задачи", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Головко подчеркнул, что общее количество дронов растет в штурмовых частях имеханизированных бригадах. В каждом линейном батальоне действует рота беспилотных систем, в каждой бригаде – батальон.

Глубина боевых порядков также наращивается, говорит главком. Развитие дронов приводит к тому, что боевые порядки увеличиваются не по фронту, а в глубину. Килзона уже достигает 15-20 километров.

Также Сырский рассказал, что в Силах обороны Украины продолжается масштабная корпусная реформа, даже несмотря на сложную обстановку на фронте. Уже созданные корпуса приобрели определенных возможностей, а сейчас происходит второй этап реформирования – наращивание и передислокация бригад. Цель изменений – повысить эффективность управления, технологический уровень и боевые возможности подразделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!